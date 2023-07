H-node: Sitio web para validar si un HW es compatible con Linux

Sin lugar a dudas, uno de los pocos inconvenientes que todavía se pueden experimentar en algunos sistemas operativos libres y abiertos basados en Linux es que, dependiendo de la marca, modelo y fecha de fabricación del ordenador y de cada uno de sus componentes, podamos observar que alguno de dichos componentes de Hardware no se ha detectado y configurado, o en su defecto lo haya hecho, pero de forma insatisfactoria.

Sin embargo, esto muchas veces suele corregirse con el uso de Distribuciones GNU/Linux más modernas o robustas (completas). Ya que, estas suelen incorporar por defecto, muchos más firmware o controladores (libres y no libres) o módulos de Kernel, ya instalados para una mejor y más eficiente detección y configuración de diversos componentes de hardware de nuestros ordenadores. Pero, aun así puede darse el caso de que alguno de estos componentes no sea compatible o esté soportado por Linux. Y es en estos casos que, el sitio web «H-node» es realmente útil para intentar validar dicha información de forma rápida y confiable.

H-node: Sitio web con una gran BD de HW compatible con Linux

¿Qué es el sitio web H-node?

Según el mismo sitio web oficial de «H-node» este es descrito de forma precisa y breve de la siguiente forma:

El proyecto h-node tiene como meta la construcción de una base de datos de todo el hardware de manera que se pueda identificar que dispositivos funcionan con un sistema operativo completamente libre. El sitio h-node.org esta estructurado como un wiki, en el cual todos los usuarios pueden modificar o integrar nuevos contenidos. El proyecto h-node es desarrollado en colaboración y como una actividad de la FSF.

Además, también permite descargar toda la base de datos creada en un archivo XML único, para así facilitar el análisis de su contenido por medio de otro script apropiado (por ejemplo un script en Python, Perl o PHP).

¿Cómo utilizarlo para nuestro beneficio?

Aunque, en su sección de Ayuda y Descubre tu Hardware explican extensamente su uso, a continuación te daremos un ejemplo de como usarla:

Paso 1

Buscamos la información técnica necesaria sobre el Hardware que necesitamos validar. Para ello, podemos hacer usos de diversos programas gráficos como HardInfo u otros similares, o vía terminal mediante comandos tales como: lshw, lsusb, lspci, lscpu, dmidecode, hwinfo, entre otros.

Paso 2

Una vez tengamos a la mano toda la información sobre el mismo, nos vamos a la sección Búsqueda e introducimos los valores solicitados en las respectivas opciones de Búsquedas. Aunque, también se pueden hacer exploraciones y búsquedas sencillas a través de la sección Hardware. En mi caso, he elegido la tercera opción en la sección Búsqueda, es decir, introducir el resultado de la salida de la orden de comando por terminal siguiente: «lspci -vmmnn», para luego presionar el botón Búsqueda.

Paso 3

Ya finalizado y visualizado el informe en pantalla, solo nos queda revisar el resultado del análisis de Hardware mostrado por la web:

Sin embargo, hago la salvedad, de que en mi caso, todo me funciona perfectamente, ya que, uso como Distro GNU/Linux a MX en su variante «AHS» que me ofrece un genial soporte para Hardware moderno mediante firmware y controladores, tanto libres como no libres.

Resumen

En resumen, el sitio web «H-node» puede sernos muy útil realmente para aquellos raros casos o situaciones poco frecuentes en que, necesitamos saber si determinado hardware es compatible con el Software Libre, es decir, con nuestras Distribuciones GNU/Linux.

