Hace 27 años ODF se convertía en estándar

Un 30 de noviembre de 2006, hace exactamente 30 años, ODF se convertía en estándar. Se trata del formato de archivo utilizado en forma nativa por la suite ofimática de código abierto LibreOffice y su antecesor OpenOffice.

El formato ODF incluye las extensiones .odt (Documentos de texto) .ods (Libros de hoja de cálculo) .odp (Presentación de diapositivas) y .odg (Gráficos o ilustraciones)

Qué es el formato ODF

ODF es la sigla para Formato abierto de documento (Open Document Format) y está basado en estándares abiertos.impulsados por OASIS, la Organización para el avance de estándares para la información estructurada (Organization for the Advancement of Structured Information Standards)

Este formato cuenta con especificaciones para documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones, gráficos y dibujos. Al hacerlo abierto, sus creadores buscaron conseguir que las diferentes suites ofimáticas pudieran interoperar disminuyendo la dependencia de los usuarios de determinado software privativo.

Además de LibreOffice y OpenOffice, el formato es soportado por Microsoft Office, Google Docs, Softmaker Office, OnlyOffice y WPS Office.

Características

Además del hecho de ser abierto e interoperable, ODF tiene las siguientes características:

Basado en XML: El uso del Lenguaje de Marcado extensible hace más fácil la creación, manipulación y procesamiento de los documentos utilizando herramientas de edición estándar y de diseño web.

El uso del Lenguaje de Marcado extensible hace más fácil la creación, manipulación y procesamiento de los documentos utilizando herramientas de edición estándar y de diseño web. Seguridad: El formato permite la aplicación de firmas digitales para asegurar la integridad y veracidad del documento.

El formato permite la aplicación de firmas digitales para asegurar la integridad y veracidad del documento. Accesibilidad: ODF incorpora la capacidad de describir imágenes e información adicional para que las personas con discapacidad puedan comprender mejor el contenido.

ODF incorpora la capacidad de describir imágenes e información adicional para que las personas con discapacidad puedan comprender mejor el contenido. Extensión: El formato puede crecer con nuevas funciones sin alterar la estructura básica.

El camino con el que hace 27 años ODF se convertía en estándar

Para que ODF se convirtiera en un estándar fue necesario un largo proceso de colaboración, revisión y aprobación que se inició en el año 2002 que fue supervisado por diferentes entidades de estandarización.

Para lograr esto, OASIS convocó al Comité Técnico de OASIS para Documentos de Oficina (OASIS ODF TC), con la misión de desarrollar y perfeccionar las especificaciones del futuro estándar. El grupo incluyó a expertos de la industria, representantes de organizaciones interesadas en la creación de documentos de oficina y especialistas en estándares abiertos.

Después de pasar por los mencionados procesos de revisión, ODF se convirtió en un estándar homologado por diferentes organizaciones.