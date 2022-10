Heroes of Might and Magic II 0.9.20 llega con mejoras a la AI y diferentes correcciones

Hace pocos días se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión Heroes of Might and Magic II 0.9.20, versión que incorpora diversas correcciones en la AI, asi como tambien mejoras en las traducciones para diversos idiomas.

Para quienes desconocen de Heroes of Might and Magic II, deben saber que es un juego de estrategia táctica por turnos desarrollado en 1996. La historia del título continúa con el final canónico de su predecesor, que culminó con la victoria de Lord Morglin Ironfist.

Principales novedades de Heroes of Might and Magic II 0.9.20

En esta nueva versión que se presenta añadió la capacidad de generar texto en los botones para todos los idiomas, ademas de que se realizaron las actualizaciones para las traducciones de varios idiomas, por ejemplo, el turco, polaco, noruego, ruso, francés, holandés, entre otros.

Otro de los cambios que se presenta en la nueva versión, es que se corrigió una cantidad significativa de problemas y errores en la IA, ademas de que se agregaron nuevos algoritmos para el comportamiento de la IA en el mapa de aventuras y en la versión de depuración del motor tiene un modo especial que le permite observar todas las acciones de la IA para rastrear errores.

Tambien se menciona que se añadió la lógica adecuada para el intercambio de artefactos entre héroes de IA, ademas de que ahora se implementó el disminuir la bonificación de crecimiento de monstruos para la IA y tambien otras correcciones, como por ejemplo el uso incorrecto de Dimension Door por parte de los héroes de IA y la evaluación incorrecta de objetos para héroes de IA en barcos.

Ademas de ello, tambien podremos encontrar ahora la mecánica multijugador faltante «handicap» (restricciones para el jugador), incluso para el modo de un solo jugador, asi como tambien mejoras en la interfaz de usuario del cuadro de diálogo «Configuración».

De los demás cambios que se destacan de esta nueva versión:

Se añadió una función para dar control de jugador humano a AI (solo compilación de depuración)

Se han agregado nuevos íconos para el efecto Petrificado a la interfaz.

Se agregó

Se agregó Recalcular la ruta del héroe cuando el héroe fue seleccionado con el mouse

Corrija la música detenida en eventos de cierre rápido de diálogos con música interna

Compatibilidad con teclas de acceso rápido para reiniciar el escenario de la campaña

Los héroes de IA ahora usan hechizos de pergaminos.

Arreglar el crecimiento neutral de la unidad de la ciudad

Mostrar información detallada sobre la composición de las alianzas en la ventana de información del escenario

Se añadió la fecha al registro para la futura corrección de errores

Ocultar la ventana de la consola para los sistemas operativos Windows y agregar el archivo de registro para esta plataforma

Iconos apropiados para el hechizo de petrificación

Acelerar el renderizado de mapas de aventuras

Generar fuentes de botones para diferentes páginas de códigos

Reglas habituales para el crecimiento de unidades en ciudades/castillos neutrales con tropas personalizadas

Hacer que el registro de movimientos de monstruos en batalla sea más fácil de usar

Corrección de la lógica de procesamiento de celdas que contienen unidades disponibles para un posible ataque de unidades de IA

Finalmente, si estás interesado en conocer más al respecto sobre la liberación de esta nueva versión. Puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar Heroes of Might and Magic II en Ubuntu y derivados?

Para quienes estén interesados en poder instalar este juego en su sistema, deben contar con al menos una versión de demostración del juego Heroes of Might and Magic II para poder jugarlo.

Para ello basta con usar uno de los scripts para descargar que se ofrece para obtener la versión de demostración del juego original.

Por lo que para el caso de Linux se necesitan una instalación explícita de SDL y para ello basta con script/Linux según el paquete de su sistema operativo y ejecute el archivo.

Cabe mencionar que se hace la recomendación de utilizar la versión SDL2 para los sistemas operativos más recientes, mientras que SDL1 es preferible para los sistemas antiguos.

install_sdl_1.sh

O

install_sdl_2.sh

Después se tiene que ejecutar el script que se encuentra en /script

demo_linux.sh

Para poder descargar el demo del juego que se necesita para un desarrollo mínimo.

Hecho esto basta con ejecutar make en el directorio raíz del proyecto. Para la compilación de SDL 2, se tiene que ejecutar el comando antes de compilar el proyecto.

export WITH_SDL2="ON"

El código del proyecto está escrito en C++ y se distribuye bajo la licencia GPLv2. Si quieres conocer más al respecto del proyecto o consultar el código fuente de este, lo puedes hacer desde el siguiente enlace.