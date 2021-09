Heroes of Might and Magic II 0.9.7 llega con mejoras y correcciones de errores

Hace pocos dias se dio a conocer la disponibilidad de la nueva versión del proyecto fheroes2 0.9.7 que intenta recrear el juego Heroes of Might and Magic II.

Para quienes desconocen de Heroes of Might and Magic II, deben saber que es un juego de estrategia táctica por turnos desarrollado en 1996. La historia del título continúa con el final canónico de su predecesor, que culminó con la victoria de Lord Morglin Ironfist.



El juego presenta dos campañas, una dirigida por la oposición (que es canónica) y la otra por la realeza. La forma en que avanza la aventura sigue siendo la misma. El jugador debe construir un reino, mejorarlo continuamente, obtener recursos, entrenar soldados y estar preparado para detener un ataque enemigo. Asimismo, el objetivo final sigue siendo encontrar el castillo del oponente y conquistarlo.

Principales novedades de Heroes of Might and Magic II 0.9.7

En esta nueva versión que se presenta de Heroes of Might and Magic II 0.9.7 podremos encontrar que se ha realizado la introducción del sistema de roles para héroes de IA para optimizar la expansión del juego.

Además se agregó la parte faltante del sprite del campo campesino en la ciudad de los Caballeros, se mejoró la torre del capitán en la ciudad de los Nigromantes y se ha mejorado el comportamiento de la IA en combate y en el mapa de aventuras.

Tambien se han añadido cuadros de diálogo emergentes para los botones en las puntuaciones altas, la IA puede capturar minas encantadas se han añadido monstruos en el cuadro de diálogo Puntaje alto, asi como tambien una breve ventana de descripción del archivo guardado haciendo clic derecho, roles básicos para héroes de IA y tambien se permite que los héroes guardianes mejoren sus tropas y se haga el recuento de objetos para el mensaje de ingresos de objetos semanales.

Por la parte de las correcciones se destaca que se han realizado los arreglos en los retratos de héroes de tamaño mediano, se ha alineado correctamente la ventana de información del escenario, asi como tambien la posición de la barra de desplazamiento en el cuadro de diálogo descripción general del reino, la posabilidad del objeto cerca de la cabaña de los magos y la apariencia del radar mientras haces clic derecho en héroe/castillo.

De los demás cambios que se destacan de esta nueva versión:

La información detallada sobre los guardados se muestra haciendo clic con el botón derecho en la lista.

Preparación básica completa para el soporte de localización en alemán.

Se arreglo la lógica en el indicador moral

Ya es posible guardar la selección de la interfaz de usuario de la descripción general del reino en los archivos guardados

Se añadió la tecla de acceso rápido que falta para la descripción general del reino

arregla la mina perdida que se está dibujando en Ver Minas

Corrección del desvanecimiento incorrecto de algunos objetos en el mapa mundial

Corrección el comportamiento de la IA durante el asedio

Finalmente, si estás interesado en conocer más al respecto sobre la liberación de esta nueva versión. Puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar Heroes of Might and Magic II en Ubuntu y derivados?

Para quienes estén interesados en poder instalar este juego en su sistema, deben contar con al menos una versión de demostración del juego Heroes of Might and Magic II para poder jugarlo.

Para ello basta con usar uno de los scripts para descargar que se ofrece para obtener la versión de demostración del juego original.

Por lo que para el caso de Linux se necesitan una instalación explícita de SDL y para ello basta con script/Linux según el paquete de su sistema operativo y ejecute el archivo.

install_sdl_1.sh

O

install_sdl_2.sh

Después se tiene que ejecutar el script que se encuentra en /script

demo_linux.sh

Para poder descargar el demo del juego que se necesita para un desarrollo mínimo.

Hecho esto basta con ejecutar make en el directorio raíz del proyecto. Para la compilación de SDL 2, se tiene que ejecutar el comando antes de compilar el proyecto.

export WITH_SDL2="ON"

El código del proyecto está escrito en C++ y se distribuye bajo la licencia GPLv2. Si quieres conocer más al respecto del proyecto o consultar el código fuente de este, lo puedes hacer desde el siguiente enlace.