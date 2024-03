Aunque durante mucho tiempo fue el punto débil del sistema operativo, la lista de títulos de entretenimiento para Linux ha crecido en los últimos años. En este post vamos a ver algunos juegos simples para disfrutar en Ubuntu y otras distribuciones Linux este fin de semana largo.

Si bien no tienen la variedad de alternativas de acontecimientos de los grandes títulos, los juegos simples requieren menos tiempo de aprendizaje y, aunque por un tiempo más corto, logran mantener nuestro interés durante el tiempo suficiente sin llegar. a ser adictivos.

Juegos simples para disfrutar en Ubuntu

Cro-Mag Rally

Cro-Mag Rally es un juego de carreras de código abierto que además de para Linux está disponible para Windows y macOS . Se trata de una reescritura del juego original de Pangea Software realizada con permiso de la compañía.

En este juego asumimos el rol de un o una, un simpática persona de las cavernas que participa en carreras a través de la Edad de Piedra, la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. Para participar podemos optar entre diferentes vehículos como el Crucero de Geoda, el Buggy de Huesos, el troncomóvil, el tante tortuga y el Caballo de Troya (A mi no me pregunten, yo no hice el juego) entre otros.

Se pueden variar las características de los autos y las respuestas de los mismos al terreno. Admite hasta 4 jugadors.

En Ubuntu podemos descargar en formato .appimage y ejecutarlo con los siguientes comandos:

Descargamos el programa en formato appimage. Toma nota del número de versión. Vamos al directorio donde está el archivo descargado con el comando cd Descargas . Le damos permisos de ejecución con sudo chmod +x ~ CroMagRally-X.X.X-linux-x86_64.AppImage . Podemos ejecutarlo con el comando ./CroMagRally-X.X.X-linux-x86_64.AppImage o haciendo doble clic en el archivo descargado.

Recuerda reemplazar las X por los números de versión.

También podemos instalarlo desde la tienda de flathub con el comando.

flatpak install flathub io.jor.cromagrally

Pocket Broomball

Por si no lo sabes (Yo me enteré al escribir el artículo) el broomball es un deporte sobre hielo originario de Canadá. Se juega en un estadio de hockey sobre hielo, ya sea bajo techo o al aire libre,

En cada partido de broomball, se enfrentan dos equipos con seis jugadores cada uno: un arquero y cinco jugadores de campo que tienen como objetivo conseguir marcar más goles que el oponente.

Para hacer los goles, los jugadores deben golpear una bola de plástico hasta introducirla en la portería contraria utilizando una escoba sin cerdas que es la que aporta la primera mitad del nombre del juego.

Como dato curioso, los jugadores calzan zapatillas de suela de goma en lugar de patines de hielo, por lo que este debe prepararse de una forma especial para mejorar la tracción.

Pocket Broombal muestra una pantalla vertical (Cómo si estuvieras jugando en el teléfono, tiene varios modos de juego incluyendo jugar contra la máquina, jugar contra otros jugadores o hacer que la máquina juegue sola. A medida que vas ganando puntos puedes acceder a nuevos estilos de bola y nuevos equipos.

El juego se instala desde la tienda de Flathub con el comando

flatpak install flathub org.simondalvai.pocket-broomball

Tuxocide

Acá tenemos un juego de disparos en primera persona protagonizado por nuestro amigo Tux. La mascota del núcleo Linux deberá liderar un grupo de sus hermanos que deberán hacer frente nada menos que a una invasión extraterrestre en la Antártida. Si quieres probarlo sin instalarlo puedes verlo aquí:

Se instala desde la tienda de Snap con el comando:

sudo snap install tuxocide

Se controla con las siguientes teclas:

W,A,S,D / Teclas de flecha = Movimiento del arma.

SHIFT Izquierda / R-CTRL = Movimiento rápido.

Clic izquierdo = Disparar.

Clic derecho = Miras de hierro.

N = Nuevo juego.

Si quieres encontrar más juegos puedes buscar en los repositorios de tu distribución Linux o en las tiendas de Flathub y Snapcraft. También hay muchas páginas de juegos HTML a los que puedes jugar sin necesitad de tener que instalar, solo necesitas un navegador moderno y una buena conexión a Internet.