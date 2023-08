Hay cosas que nunca cambian, pero hay otras que sí. La posición de los botones de cerrar, restaurar/maximizar y minimizar, por ejemplo, han estado a la izquierda y a la derecha en Ubuntu, y durante mucho tiempo se usaba en KDE un clic para abrir los documentos. Como pasa con los botones mencionados, que lo más extendido es que estén a la derecha y es ahí donde lo ponen la mayoría de escritorios para Linux, la mayor parte de la gente preferimos que un clic sirva para seleccionar, KDE nos escuchó y así será por defecto desde un futuro a medio plazo en adelante.

Es una de las novedades que han adelantado esta semana. Aunque la mayoría de los colaboradores de KDE prefieren el clic para abrir, han decidido hacer el cambio para satisfacer los deseos de la mayoría. Lo que les tocará a ellos y a cualquiera que quiera el viejo comportamiento es ir a los ajustes y realizar el cambio manual. Esto no será así en todos los casos, ya que las diferentes distribuciones pueden hacer el cambio por sí mismas y creo que sólo KDE neon lo hacía de manera diferente. Y no, no estás teniendo una especie de déjà vu; lo nuevo esta semana es que también será así en dispositivos táctiles.

Además de eso, se comenta que la convergencia está empezando a ser una realidad, y los problemas abiertos son muchos menos que durante la semana pasada.

Novedades que llegarán junto a KDE Plasma 6

En la sesión de Plasma Wayland, el texto copiado de una aplicación que utiliza XWayland ahora permanece en el portapapeles después de que se cierra (David Edmundson).

En la sesión de Plasma Wayland, las ventanas de diálogo con ventanas padre configuradas para vivir en múltiples escritorios virtuales ahora siempre aparecen en el escritorio virtual actual (Vlad Zahorodnii).

El tamaño mínimo de la ventana de Configuración del sistema es ahora menor, por lo que se adapta mejor a las pantallas de baja resolución 1366×768 con paneles gruesos (Nate Graham).

La página de Impresoras de Preferencias del Sistema ha sido reescrita en QML para una mejor mantenibilidad futura y un estilo más moderno y consistente (Mike Noe, Printer Manager 23.12 con Plasma 6):

Los iconos en la vista de artículos de Dolphin ahora se ven mejor y más suaves al usar el factor de escala fraccional (Kai Uwe Broulik, Dolphin 23.12 junto a Plasma 6).

Otras mejoras en la interfaz de usuario

En Dolphin, ahora puede hacer clic con el botón central en un archivo para abrirlo en la primera aplicación de la lista expandida «Abrir con», en lugar de la aplicación predeterminada para su tipo de archivo (Méven Car, Dolphin 23.12).

Los archivos .3mf ahora muestran miniaturas mostrando el contenido de sus modelos 3D (Bernhard Sulzer, Dolphin 23.12).

Corrección de errores de cierta importancia

Se ha corregido de nuevo la posibilidad de monitorizar las GPUs NVIDIA mediante el Monitor del Sistema, mejorando esta vez la compatibilidad con configuraciones multi-GPU (Oliver Beard, Plasma 5.27.8).

Se ha corregido una forma semicomún en la que Plasma podía bloquearse al iniciar aplicaciones mediante el Administrador de tareas mientras estaban visibles las miniaturas de las ventanas de información sobre herramientas (Fushan Wen, Plasma 5.27.8).

Ahora se respeta el tiempo después del cual se configura el sistema para atenuar la pantalla, en lugar de que la pantalla se atenúe en la mitad de ese tiempo (Konstantin Kharlamov, Plasma 6.0).

Iniciar una sesión de Plasma Wayland en VirtualBox es ahora más fiable (Xaver Hugl, Plasma 6.0).

Mejora de la fiabilidad de los archivos con enlaces simbólicos en recursos compartidos Samba abiertos con aplicaciones KDE que utilizan KIO (Kevin Ottens, Frameworks 5.110).

Esta lista es un resumen de los bugs corregidos. Las listas completa de bugs están en las páginas de bugs de 15 minutos, bugs de prioridad muy alta y la lista general. Esta semana se han corregido un total de 90 bugs.

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.27.8 llegará el martes 12 de septiembre, Frameworks 110 debería llegar el 9 de septiembre y sigue sin haber fecha confirmada sobre Frameworks 6.0. KDE Gear 23.08.1 estará disponible el 14 de septiembre, KDE Gear 23.12 llegará en algún momento de diciembre y Plasma 6 lo hará en la segunda mitad de 2023. Tampoco se sabe la fecha exacta de llegada de Plasma 6, pero existe una página en la que informarán sobre los lanzamientos de la próxima versión del escritorio de KDE. Es casi seguro que llegará antes de que finalice este 2023.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE, usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release.

Imágenes y contenido: pointieststick.com.