El ritmo en KDE ha bajado, pero el hype -«entusiasmo» para los que se enfadan cuando usamos anglicismos- no puede hacer otra cosa que no sea subir. Aún falta tiempo, más de un mes, pero a finales de febrero llegará un salto enorme a KDE: por orden de menor a mayor importancia, llegarán nuevo set de aplicaciones con nuevas funciones, Frameworks 6, Qt6 y Plasma 6. Un salto de ese tamaño no puede darse a la ligera, y serán muy pocas las distribuciones las que usen todo eso llegado el momento, con KDE neon a la cabeza.

Un dato importante es que tanto el entorno gráfico (Plasma) como sus aplicaciones (Gear) ya se han metido en la rama, lo que significa que cualquier cambio que se entregue a la «master» y no sea retro-portado saldrá después de lo que llaman Mega-Lanzamiento. En el caso de Plasma, será ya en 6.1, y en el caso de Gear 24.05. Y un apunte del autor al que, sin estar implicado en el desarrollo, se imagina: que sea 24.05 y no 24.06 (tres meses y no 4 de diferencia) debe significar que en agosto se volverá al calendario habitual (24.08).

Novedades en aplicaciones

Dolphin ahora auto-guarda periódicamente sus ventanas y pestañas abiertas, para que no pierda el estado si la aplicación falla o el sistema se reinicia inesperadamente (Amol Godbole, Dolphin 24.05).

En Dolphin, ahora puede configurar si los archivos de copia de seguridad y basura se muestran cuando los archivos ocultos se hacen visibles (Méven Car, Dolphin 24.05).

En Dolphin, ahora puede desplegar un panel de vista dividida en su propia ventana nueva (Loren Burkholder, Dolphin 24.05).

Arreglado un problema en Dolphin que podía causar que se congelara cuando se usaba para duplicar el mismo archivo múltiples veces (Eugene Popov, Dolphin 24.05).

Okular ahora permite mostrar menús emergentes en ciertos tipos de documentos PDF que los incluyen (Alexis Murzeau, Okular 24.05).

Spectacle permite ahora utilizar más marcadores de posición para los nombres de archivos de capturas y grabaciones de pantalla (Noah Davis, Spectacle 24.05).

La ventana emergente de la bandeja de sistema de Redes ahora puede indicar el canal de una red además de su frecuencia (Kai Uwe Broulik).

KDE 6 Mega-Lanzamiento

La barra de herramientas global del Modo Edición de Plasma tiene ahora un botón «Añadir panel» que permite añadir paneles. Con este botón, el menú contextual del escritorio ha perdido sus opciones «Añadir Widgets» y «Añadir Paneles», ya que la funcionalidad está disponible en el Modo Edición global. Esto hace que el menú sea más pequeño y menos abrumador por defecto (Akseli Lahtinen Nate Graham):

En el diálogo «Elige una pantalla/ventana para grabar» basado en el portal, ahora los elementos se eligen con un solo clic, a menos que el diálogo esté en modo de selección múltiple, en cuyo caso un doble clic elegirá uno (porque un solo clic sólo lo selecciona). Además, en el modo de selección múltiple, los elementos tienen pequeñas casillas de verificación en la esquina para que sepamos que podemos seleccionar más de uno (Yifan Zhu y Nate Graham):

Corrección de errores

Powerdevil ya no falla al iniciar sesión cuando se utiliza la biblioteca ddcutil-2.0.0 y ciertos monitores compatibles con DDC (David Edmundson).

Algo más de trabajo para asegurar que los fallos visuales en las aplicaciones QtQuick se minimizan cuando se utiliza un factor de escala fraccional (Arjen Hiemstra y Marco Martin).

KWin más robusto al restaurar la configuración de los arreglos multi-pantalla cuando alguna de las pantallas no tienen sus EDIDs (Stefan Hoffmeister).

Cuando se utiliza un proveedor de tiempo que da previsiones de más de 7 días (como EnvCan), el borde derecho de la previsión del widget del tiempo nunca se corta cuando se ve en la bandeja del sistema (Ismael Asension).

Tus paneles Plasma ya no parpadearán extrañamente cuando ciertos juegos a pantalla completa hagan algo bastante raro al cambiar repetidamente sus ventanas entre los estados de pantalla completa y maximizada (Xaver Hugl).

La regla de ventana «Tipo de ventana», que no funcionaba en Wayland, se ha sustituido por una nueva regla «Capa de ventana» que funciona mejor para los fines para los que la gente suele utilizarla (Vlad Zahorodnii).

En total, esta semana se han corregido 127 bugs.

Cuándo llegará todo esto a KDE