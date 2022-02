KDE gusta a muchos usuarios, pero no es perfecto. El mismo proyecto lo sabe, y por eso están siempre intentando mejorar las cosas. Una iniciativa lanzada este año intentará eliminar los bugs que aparecen tras 15 minutos de uso, pero también hay software que podría verse mejor. Aunque yo nunca me he quejado, sí he leído comentarios de usuarios de KDE que aseguraban que Discover no es una buena tienda de software, algo que podría cambiar a medio plazo.

Esa es una de las novedades que han mencionado esta semana en KDE. De hecho, el título es «El rediseño de Discover ha comenzado». Plasma 5.24 llegará pronto, y todos los retoques que tiene que recibir el Discover de KDE son muchos para lanzarlos tan pronto, por lo que el cambio de diseño podremos verlo en Plasma 5.25.

Bugs de 15 Minutos de KDE

Han corregido 3 y el total sigue siendo de 83, lo que significa que se han encontrado 3 en los últimos siete días:

Plasma, Discover y muchas otras aplicaciones ya no se bloquean siempre al iniciarse cuando se ha activado el uso compartido de los comentarios de los usuarios (Aleix Pol Gonzalez, KUserFeedback 1.1.0).

El cambio de las propiedades del usuario en la página de cuentas de Preferencias del Sistema vuelve a funcionar en la versión 22.04.64 o más reciente del paquete AccountsService (Jan Blackquill, Plasma 5.24).

Discover ya no se congela aleatoriamente cuando se miran los detalles de una aplicación (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.24.1).

Otras correcciones y mejoras de rendimiento

Gwenview vuelve a ser capaz de abrir archivos RAW, a costa de no poder abrir a veces archivos que tienen una extensión de nombre incorrecta. Un parche que arregló eso pero rompió el soporte de RAW fue revertido (Nate Graham, Gwenview 22.12.2).

Dolphin ya no se bloquea cuando se cancela un trabajo de archivado en el medio que se inició a partir de uno de los elementos «Comprimir» del menú contextual de Dolphin (Méven Car, Ark 21.12.3).

Al navegar por un servidor FTP en Dolphin, la apertura de archivos vuelve a abrirse en la aplicación correcta en lugar de en el navegador web (Nicolas Fella, Dolphin 21.12.3).

En la sesión de Plasma Wayland. Kate ya no parpadea cuando se pulsa Ctrl+S para guardar los cambios (Christoph Cullmann, Kate 22.04). Arrastrar y soltar varias cosas a las aplicaciones XWayland ya no hace que a veces dejen de aceptar clics hasta que se reinicie el sistema (David Redondo, Plasma 5.24).

El fondo de pantalla de la imagen del día de la NOAA ahora funciona de nuevo (Fushan Wen, Plasma 5.24).

La superposición de la Región Rectangular de Spectacle ahora aparece sobre todas las ventanas de pantalla completa, no sólo sobre algunas de ellas (Vlad Zahorodnii, Plasma 5.24).

La visualización de la información de la red y del sistema en el Monitor del Sistema ahora siempre funciona cada vez que se abre después de iniciar la sesión, y no sólo la primera vez que se abre (Arjen Hiemstra, Plasma 5.24).

Las barras del gráfico de barras del Monitor del Sistema ya no desaparecen cuando se hace el gráfico muy estrecho (Arjen Hiemstra, Plasma 5.24).

Al arrastrar y soltar elementos en el escritorio, ahora todos ellos se colocan en la ubicación arrastrada, en lugar de que sólo uno de ellos se coloque allí y todos los demás se coloquen después de otros iconos (Severin Von Wnuck, Plasma 5.24).

Discover ya no se bloquea al instalar o desinstalar más de una aplicación Flatpak a la vez (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.24).

Discover ahora muestra el tamaño correcto para paquetes muy grandes (Jonas Knarbakk, Discover 5.24).

En la sesión X11 de Plasma, ahora funciona el uso de color de 30 bits (Xaver Hugl, Plasma 5.24).

La ventana emergente de la Bandeja del Sistema tiene ahora el color de fondo correcto cuando el widget está situado en el escritorio en lugar de en un panel (Ivan Tkachenko, Plasma 5.24.1).

Los sensores de la CPU del Monitor del Sistema ya no pueden mostrar brevemente valores negativos (Arjen Hiemstra, Plasma 5.24.1).

La ventana emergente de capturas de pantalla de Discover ya no se solapa con la barra lateral después de cambiar el tamaño de la ventana para que sea pequeña y luego grande de nuevo (Ismael Asensio, Plasma 5.24.1).

El applet de batería y brillo ya no muestra inapropiadamente el icono de «Batería baja» cuando las únicas baterías presentes son de dispositivos inalámbricos externos con un nivel de carga adecuado (Aleix Pol González, Plasma 5.25).

KIO ya no intenta manejar inapropiadamente las URLs no basadas en archivos registradas en las aplicaciones (por ejemplo, tg:// para Telegram o mailto:// para su cliente de correo electrónico) cuando las aplicaciones anuncian que aceptan URLs (Nicolas Fella, Frameworks 5.91).

Los atajos de teclado de KWin (por ejemplo, Alt+Tab) ya no se rompen a veces después de reiniciar KWin (Vlad Zahorodnii, Frameworks 5.91).

Las aplicaciones basadas en QtQuick son ahora ligeramente más rápidas de cargar y ejecutar en sentido general (Nicolas Fella, Frameworks 5.91).

Cuando se utiliza un esquema de colores oscuros, el icono de Breeze para el logo de KDE Plasma ya no desaparece parcialmente en tamaños grandes (Gabriel Knarlsson, Frameworks 5.91).

Se han corregido un par de inconsistencias y fallos en varios iconos de carpetas y mimetypes de Breeze (Gabriel Knarlsson, Frameworks 5.91).

Mejoras en la interfaz de usuario

Ahora se pueden arrastrar pestañas de una Kate a otra (Waqar Ahmed, Kate 22.04).

La página de la barra lateral de marcadores de Okular tiene ahora una interfaz de usuario mejorada, con botones que tienen texto y un elemento de menú contextual «Añadir marcador» (Nate Graham, Okular 22.04).

El Panel de Información de Dolphin ahora muestra las «Dimensiones» por defecto en lugar de los campos separados «Ancho de imagen» y «Alto de imagen» (Méven Car, Dolphin 22.04).

Al comprimir múltiples archivos desde el menú contextual de Dolphin, el menú ahora dice el nombre del archivo resultante (Fushan Wen, Arca 22.04).

Ahora se puede encontrar Konsole buscando «cmd» o «command prompt» (Alguien con el seudónimo «M B», Konsole 22.04).

Cuando se buscan páginas Preferencias del Sistema, las coincidencias exactas de los títulos se ponderan mucho más (Alexander Lohnau, Plasma 5.24).

Ya no se puede utilizar Discover para desinstalarse a sí mismo (Nate Graham, Plasma 5.24).

La página de aplicaciones de Discover ha sido rediseñada para mejorar la estética y la usabilidad (Captura de cabecera, Nate Graham y Manuel Jésus de la Fuente, Plasma 5.25).

Ahora se puede usar el nuevo atajo de teclado Meta+Alt+P para cambiar el foco del teclado entre los paneles y activar los applets con el teclado (Marco Martin, Plasma 5.25).

La ventana de configuración del applet del portapapeles es ahora mucho más comprensible (Jonathan Marten, Plasma 5.25).

La búsqueda de «cambiar de usuario» ya no encuentra un elemento llamado «Nueva sesión»; ahora se llama «Cambiar de usuario», como era de esperar (Alexander Lohnau, Plasma 5.25).

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.24 llegará el 8 de febrero, y KDE Frameworks 5.91 lo hará cuatro días después, el 12 de febrero. Plasma 5.25 llegará el 14 de junio. Gear 21.12.3 estará disponible a partir del 3 de marzo, y KDE Gear 22.04 el 21 de abril.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE o usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release, aunque estas últimas suelen tardar un poco más que el sistema de KDE.