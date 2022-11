No ha habido ninguna explicación, como cuando han tenido un compromiso, se han saltado una entrada y a la siguiente han hablado del doble de novedades. Hoy, Nate Graham ha publicado el artículo de esta semana en KDE más corto de siempre, y se incluye aquí cuando comenzó la iniciativa original KDE Productivity y Usability. Pero, como suele decirse, lo que hay, juega, y ya hay disponible una nota mencionando algunos cambios futuros.

Aunque no hay explicación oficial, mirando la lista podemos especular con los motivos. En el pasado, Graham escribía largas listas en las que incluía todo lo que habían hecho durante los últimos siete días, y gran parte de estas eran corrección de errores. La semana pasada corrigieron 133 de la lista general, y esta han corregido 174 bugs, cuatro decenas más. No son bugs de cierta importancia, por lo que no se han incluido en la lista aunque el trabajo se haya hecho.

Novedades que llegarán a KDE

Siendo una lista con tan pocos puntos, es mejor no separarla por secciones. Sólo hay una nueva función, que KMenuEdit y el diálogo de propiedades ahora facilitan la configuración de variables de entorno al abrir las aplicaciones. Esto siempre fue posible, pero había que conocer la sintaxis especial secreta (por ejemplo, Exec=env FOO=1 kate); ahora la interfaz de usuario lo hace fácil y lo soporta explícitamente. Es una novedad que ha añadido Dashon Wells y llegará junto a Frameworks 5.101 y Plasma 5.27.

En el apartado de mejoras de interfaz de usuario, esta semana han introducido:

La opción para desactivar la interfaz del Servicio Secreto ahora explica claramente lo que significa y por qué podría querer hacerlo (Guilherme Marçal Silva, KWalletManager 22.12):

Discover ya no muestra las categorías en texto claro en las tarjetas de las aplicaciones porque es sobre todo ruido visual, y también vuelve a tener una categoría «Todas las aplicaciones» que se puede usar para ver todas las aplicaciones y limitar una búsqueda sólo a las aplicaciones (Nate Graham y Aleix Pol González, Plasma 5.27):

Cuando el widget de Batería y Brillo está configurado para mostrar el porcentaje exacto de carga en su icono, ya no lo hace cuando la batería está completamente cargada, ya que esto es obvio (Nate Graham, Plasma 5.27).

En una variedad de páginas de Preferencias del Sistema desplazables, el separador sobre los botones del pie de página ahora coincide con el separador sobre el botón «Resaltar Configuración Cambiada» en la barra lateral del pie de página (Nate Graham, Frameworks 5.101).

Han corregido un error de cierta importancia, que los monitores con orientación vertical ya no se solapan ligeramente un pixel, un cambio que ha realizado Alexander Volkov y llegará en Plasma 5.24.

Cuándo llegará todo esto

Plasma 5.26.4 llegará el martes 29 de noviembre, Frameworks 5.100 estará disponible durante el día de hoy y 101 el 10 de diciembre. Plasma 5.27 llegará el 14 de febrero, y KDE Applications 22.12 estará disponible el 8 de diciembre.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE, usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release.

Información e imágenes: pointieststick.com.