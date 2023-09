KDE ha hecho muchos progresos en la última semana, y los principales beneficiados serán KRunner, las aplicaciones que se basen en su tecnología y los usuarios que las usemos. Pero también han continuado con el trabajo de añadir mejoras al Plasma 6 que llegará dentro de unas pocas semanas y el de corregir bugs, aunque estas correcciones llegarán también para el Plasma 5.27.8 que arreglará más cosas en la última versión de Plasma 5.

Como desde hace ya varias semanas, la sección de «Nuevas funciones» ha desaparecido para dar lugar a una «Plasma 6». Ambas son parecidas, por no decir iguales, con tan sólo la diferencia de que la actual sólo menciona novedades que llegarán en la próxima versión del entorno gráfico de KDE. Lo único claro aquí es que Plasma 5 ya no recibirá nada nuevo que no sean correcciones.

Novedades que llegarán junto a KDE Plasma 6

Ahora se puede configurar manualmente determinados tipos de resultados de búsqueda en KRunner para que sean de alta prioridad y, por tanto, aparezcan siempre los primeros en la lista de resultados (Alexander Lohnau):

KRunner también ha recibido una gran cantidad de trabajo de rendimiento (Alexander Lohnau).

También se ha trabajado en el rendimiento de KWin, haciendo que haga menos trabajo innecesario al evitar repintar capas de la pantalla que no han cambiado en absoluto (Xaver Hugl).

También se ha mejorado el rendimiento de Plasma, con lo que varias partes de Plasma y la configuración del sistema se ejecutan en algunos casos cientos de milisegundos más rápido (Fushan Wen).

El icono «refrescar» del tema de iconos Breeze y todos los demás iconos que utilizan un estilo de iconografía similar de «círculo con flechas» se han actualizado con un nuevo estilo de flecha que tiene mejor aspecto (Philip Murray):

El tema de iconos Breeze ahora tiene iconos meteorológicos más coloridos para adaptarse a las condiciones meteorológicas adicionales soportadas por varios proveedores meteorológicos (Alois Spitzbart).

Cuando es compatible, KRunner y las búsquedas impulsadas por KRunner ahora le permiten iniciar manualmente el «Sueño híbrido», que es cuando el sistema se va a dormir de inmediato y luego hiberna en unas pocas horas (Natalie Clarius):

El widget de Configuración de Pantalla es ahora menos intrusivo en la Bandeja de Sistema, y sólo aparece en la parte visible si has activado el Modo Presentación (Fushan Wen).

Se ha mejorado el mensaje «tu distribución ha enviado Discover sin sus backends de aplicaciones» para que sea más breve y comprensible (Nate Graham).

El texto explicativo de los mensajes de los marcadores de posición que aparecen en las aplicaciones basadas en Kirigami ahora se puede seleccionar y copiar con el ratón, y puede contener enlaces en los que se puede hacer clic (Nate Graham).

Mejoras en la interfaz de usuario

Las miniaturas de previsualización de imágenes HDR que se visualizan en aplicaciones de modo no HDR se convierten ahora al espacio de color sRGB, asegurando que son realmente visualizables (Mirco Miranda, kio-extras 23.12)

La arquitectura multiproceso de Konsole ha ganado soporte para poner cada proceso en su propio cgroup Systemd cuando se utiliza (Systemd, por supuesto), lo que hace que se muestren correctamente como hijos de Konsole en el Monitor del Sistema (Theodore Wang, Konsole 23.12)

Ahora se soportan los días festivos en Benin (Lukas Sommer, KDE Frameworks 5.110).

Corrección de errores de cierta importancia

Arreglado otro fallo de Plasma al cambiar de Tema Global (Harald Sitter, Plasma 5.27.8).

El filtro de categorías del Explorador de Widgets vuelve a funcionar para quienes utilicen el sistema en un idioma distinto del inglés (David Redondo, Plasma 5.27.8).

Arreglado uno de los fallos aleatorios más comunes de Plasma, generalmente inexplicable para el usuario (David Edmundson, Plasma 6.0).

En la sesión de Plasma Wayland, el modo «Maximizado» de colocación de ventanas ya no se aplica inapropiadamente a los OSDs (David Edmundson, Plasma 6.0).

Esta lista es un resumen de los bugs corregidos. Las listas completa de bugs están en las páginas de bugs de 15 minutos, bugs de prioridad muy alta y la lista general. Esta semana se han corregido un total de 103 bugs.

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.27.8 llegará el martes 12 de septiembre, Frameworks 110 debería llegar el 9 de septiembre y sigue sin haber fecha confirmada sobre Frameworks 6.0. KDE Gear 23.08.1 estará disponible el 14 de septiembre, KDE Gear 23.12 llegará en algún momento de diciembre y Plasma 6 lo hará en la segunda mitad de 2023. Tampoco se sabe la fecha exacta de llegada de Plasma 6, pero existe una página en la que informarán sobre los lanzamientos de la próxima versión del escritorio de KDE. Es casi seguro que llegará antes de que finalice este 2023.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE, usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release.

Imágenes y contenido: pointieststick.com.