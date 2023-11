KDE parece empeñado en mejorarlo prácticamente todo en Plasma 6. Están imaginando mucho y bueno, y lo último es que el panel inferior se ocultará automáticamente cuando lo toque alguna ventana. Es algo que he visto en otras partes, y perdonadme si no detallo en cuáles porque no estoy seguro. ¿En GNOME? En Windows y macOS si que está disponible, y es una función que activaré tan pronto en cuanto esté disponible; ahora tengo el panel siempre oculto (incluso cuando no hay ventanas abiertas) y no se ve hasta que paso el puntero por el borde inferior.

Esta es sólo una de las novedades que han añadido durante la última semana, pero hay más, como un cambio del color del texto resaltado de Konsole y un par que llegarán de la mano del Plasma 5.27.10 que estará disponible dentro de algunas semanas.

Novedades que llegarán junto a KDE Plasma 6

Los paneles de plasma cuentan ahora con un nuevo modo de visibilidad: «Esquivar ventanas», también conocido como «autoocultamiento inteligente». Esencialmente, el panel se auto-oculta cuando es tocado por una ventana, pero por lo demás es visible (Bharadwaj Raju y Niccolò Venerandi).

KWin ahora implementa soporte para el protocolo Wayland «Presentation time» (Xaver Hugl).

Se ha mejorando el aspecto de las aplicaciones KDE basadas en QtWidgets (Carl Schwan):

Los artículos de listas basadas en software de KDE QML ahora usan un estilo resaltado redondeado más agradable (Arjen Hiemstra and Carl Schwan):

Al crear un nuevo panel en blanco, ahora viene con un botón «Añadir widgets…» para ahorrar algo de tiempo (Niccolò Venerandi).

El tema de iconos Breeze ha ganado variantes simbólicas de los iconos del tiempo, lo que significa que cuando se usa un widget de Informe meteorológico en el panel, ya no es la única cosa en o cerca de la bandeja del sistema con un icono colorido (Alois Spitzbart):

Cuando se desplaza hacia abajo en uno de los cuadros de diálogo «Obtener nuevo [cosa]» para cargar nuevos contenidos, ahora se carga sin lanzar un gigante indicador de carga de ventana completa que bloquea la vista de lo que estaba viendo (Rishi Kumar).

Portado todos los diálogos de configuración de widgets de Plasma para utilizar los mismos componentes de base que utilizamos para las páginas de Preferencias del sistema, lo que permite un código más unificado y también sin marco, de borde a borde vistas desplazables como en Preferencias del sistema (Nicolas Fella).

La confusa configuración «Organizar siempre las tareas en columnas de tantas filas» del widget Administrador de tareas se ha rediseñado en la interfaz de usuario para que sea comprensible (Niccolò Venerandi).

Mejorado el tiempo de lanzamiento de aplicaciones en la sesión Plasma Wayland (David Edmundson).

Elisa ahora utiliza siempre su indexador de música interno en lugar de Baloo. Esto unifica la UX y la indexación de codepaths, ya que muchos usuarios no tenían Baloo disponible y estaban utilizando el indexador interno de todos modos. El resultado son 10 informes de errores abiertos corregidos (Christoph Cullmann).

El esquema de color por defecto del terminal «Breeze» de Konsole ahora utiliza el más llamativo y atractivo color «Plasma Blue» para el texto intenso (Thiago Sueto):

En Dolphin, ahora es posible activar y desactivar las vistas previas en línea con la tecla F12, igual que en los cuadros de diálogo de abrir/guardar (Eric Armbruster).

Corrección de errores de cierta importancia

El control de brillo ahora funciona en sistemas FreeBSD (Gleb Popov, Plasma 5.27.10).

El navegador web preferido se busca ahora de forma más fiable (Harald Sitter, Plasma 5.27.10.).

Al mover el puntero sobre un elemento de la lista parcialmente visible en varios widgets Plasma ya no se desplaza automáticamente la vista para hacer que el elemento de la lista sea totalmente visible, lo que podría ser bastante molesto en determinadas circunstancias (por ejemplo, para elementos de la lista muy grandes, o al mover el puntero hacia arriba desde la parte inferior de la lista para tratar de llegar a un elemento en la parte superior) y molestaba a mucha gente (Bharadwaj Raju, Plasma 6.0).

Esta lista es un resumen de los bugs corregidos. Las listas completa de bugs están en las páginas de bugs de 15 minutos, bugs de prioridad muy alta y la lista general. Esta semana se han corregido un total de 190 bugs.

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.27.10 llegará el 10 de diciembre, Frameworks 113 llegará en la segunda semana del mismo mes y el 28 de febrero de 2024 llegarán Plasma 6, KDE Frameworks 6 y KDE Gear 24.02.0.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE, usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release.

Imágenes y contenido: pointieststick.com.