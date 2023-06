Aunque puede no dársele demasiada importancia, el SDDM es algo que se ve siempre que se enciende un equipo o se reinicia una sesión si usa este gestor. La última actualización importante llegó hace unos dos años y medio, y KDE aprovechará el salto a Plasma 6 para renovarlo. Pronto entrará en la incubadora, y, una vez se finalice el trabajo, llegará a finales de este 2023 junto al trío de seises que muchos estamos esperando, no sin cierto respeto por los problemas que nos podamos encontrar.

Entre las noticias de Plasma 6, se ha hecho el port a todo para que use KSvg, una nueva biblioteca para gestionar SVGs que también se puede usar fuera de Plasma. Por otra parte, se ha mejorado mucho el rendimiento con sistemas de varias GPUs que usan la NVIDIA en segundo puesto, y se usará el escalado de Qt en X11, mejorando la experiencia de escalado DPI. Esto no estará soportado en X11, por lo que animan a subir a Wayland. Claro está, es una propuesta de futuro, cuando se lance Plasma 6.

Nuevas funciones que llegarán a KDE

El Centro de Bienvenida tiene ahora un modo «Entorno en vivo» que puede ser utilizado por las distribuciones para mostrar una página especial en sus entornos «live», incluyendo un bonito y amigable botón para lanzar el instalador (Oliver Beard, Plasma 6.0):

El widget Navegador web muestra ahora el favicon de su sitio como icono del Panel por defecto, y también se puede anular para establecer un icono personalizado (Fushan Wen, Plasma 6.0):

Ahora se puede abrir el Gestor de Particiones desde el menú contextual de Dispositivos extraíbles en Dolphin y otras apps usando el Panel de Ubicaciones estándar, así que desde ahí se pueden volver a formatear si así lo deseamos (Harald Sitter, Frameworks 6.0):

Mejoras en la interfaz de usuario

Dolphin ahora oculta los archivos temporales de las aplicaciones y los archivos de copia de seguridad (es decir, el tipo de archivos inútiles que terminan en ~ o #) a menos que muestre activamente los archivos ocultos (Méven Car, Dolphin 23.08). Esta es una petición de hace 23 años.

En el Monitor del Sistema, el texto de los elementos de la lista sin iconos ahora se alinea visualmente con el texto de los elementos de la lista que tienen iconos (Oliver Beard, Plasma 6.0):

Corrección de errores de cierta importancia

Muchos llevan la etiqueta de Plasma 5.27.6, por lo que ya deberían estar disponibles.

Las distros que usan rpm-ostree para empaquetar (como Fedora Kinoite) vuelven a recibir actualizaciones usando Discover (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.27.6)

La página Thunderbolt de Preferencias del Sistema ya no sufre de un fallo de diseño que ocultaba el texto con ventanas de gran tamaño (Nate Graham, Plasma 5.27.6)

KWin ya no se bloquea a veces cuando se hace clic accidentalmente en la información sobre herramientas de un botón de la barra de título de la ventana, en lugar de en el propio botón al que se estaba apuntando (Xaver Hugl, Plasma 5.27.6)

Cuando se utiliza un factor de escala fraccional, las casillas de verificación de la página de configuración de Discover ya no se ven borrosas cuando se desplaza la página con un panel táctil (Akseli Lahtinen, Plasma 5.27.6).

Se han corregido algunas formas en las que KWin podía bloquearse inmediatamente después de iniciar sesión en determinadas circunstancias (David Edmundson, Plasma 5.27.7).

Las notificaciones de las aplicaciones Snap aparecen ahora de forma más fiable, incluyendo Slack (Kai Uwe Broulik, Plasma 5.27.7)

Esta lista es un resumen de los bugs corregidos. Las listas completa de bugs están en las páginas de bugs de 15 minutos, bugs de prioridad muy alta y la lista general. Esta semana se han corregido un total de 73 bugs.

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.27.7 llegará el martes 19 de septiembre (si no me he equivocado contando semanas), y no hay fecha confirmada sobre Frameworks 6.0. Aunque no se ha mencionado nada hoy, KDE Gear 23.04.3 estará disponible el 6 de julio, 23.08 llegará en agosto y Plasma 6 lo hará en la segunda mitad de 2023. Sigue sin haber fecha oficial confirmada, pero existe una página en la que informarán sobre los lanzamientos de la próxima versión de Plasma.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE, usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release.

Imágenes y contenido: pointieststick.com.