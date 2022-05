Se va acercando la fecha del lanzamiento de Plasma 5.25 y, cuando pensábamos que ya lo tendrían todo preparado y que se iban a centrar en pulirlo, llega Nate Graham y publica una nota de novedades futuras en la que menciona nuevas funciones en su titular. No me ha hecho falta mirar mucho para saber cuál destaca más, de hecho sólo he tenido que mirar la primera para notar algo novedoso, o por lo menos para KDE.

Aunque bueno, KDE se puede personalizar y lo podemos poner prácticamente como queramos, pero esta nueva función es oficial y la podremos usar desde los ajustes. Y antes de seguir, la imagen de cabecera es un montaje, uno no muy bueno, en el que se ha puesto encima del fondo de Plasma 5.24 el dock de Deepin. Pero esta nueva función va por ahí: a partir de Plasma 5.25 se podrá hacer que el panel inferior tenga una apariencia flotante.

Errores de 15 minutos corregidos

La cuenta se mantiene en 70, ya que han aparecido dos nuevos y han corregido los dos siguientes:

Los OSD de volumen y brillo vuelven a mostrar sus barras indicadoras visuales en las pantallas de bloqueo e inicio de sesión (Ivan Tkachenko, Plasma 5.24.5, ya disponible).

Cuando una aplicación da al sistema tanto un nombre de icono como una imagen para su icono de la Bandeja del Sistema, la Bandeja del Sistema ahora prefiere el nombre del icono, por lo que si hay tal icono en su tema de iconos, lo verá y respetará su esquema de colores. Esto afectaba a Telegram, por ejemplo (Vlad Zahorodnii, Plasma 5.24.6).

Nuevas funciones que llegarán a KDE

Ahora se puede dar al panel una apariencia «flotante». En este modo, sigue comportándose de forma idéntica a un panel tradicional, y los clics en el área vacía serán reenviados al panel. Además, el panel «deja de flotar» cuando hay alguna ventana maximizada (Niccolò Venerandi, Plasma 5.25).

Nota: no suelo añadir imágenes para que estos posts no pesen demasiado y para que se visite el original si se quieren más detalles, pero en este caso me ha parecido necesario.

Discover ahora muestra el nivel de acceso de las aplicaciones a los recursos del sistema. Cuando una aplicación está aislada, se obtiene una lista detallada de las cosas que la aplicación tiene automáticamente permiso para hacer (Suhaas Joshi y Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.25).

Cuando se desinstala una aplicación en zona de seguridad en Discover, ahora ofrece la posibilidad de eliminar fácilmente la configuración y los datos del usuario si así se desea (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.25).

El efecto Panorama ahora ofrece la opción de excluir las ventanas minimizadas, al igual que lo hace Present Windows (Marco Martin, Plasma 5.25).

Corrección de errores y mejoras de rendimiento

Cuando se utiliza la función «Abrir Terminal» de Dolphin, una vez más se abre la terminal en la carpeta que está seleccionada (si la hay) en lugar de abrirla siempre en la carpeta actual (Alguien que va con el seudónimo «oioi 555», Dolphin 22.08).

Elisa ahora muestra las carátulas de las canciones y los álbumes que tienen las portadas incrustadas en los archivos, no sólo junto a ellos (Tranter Madi, Elisa 22.08).

El Monitor del Sistema vuelve a mostrar información para las GPUs de AMD (David Redondo, Plasma 5.24.6).

Los fondos de pantalla de Flickr y Simon Stålenhag Picture of the Day ya no cambian más de una vez al día (Fushan Wen, Plasma 5.24.6).

El texto de los elementos del menú global vuelve a seguir el esquema de colores del tema de Plasma (Nate Graham, Plasma 5.24.6).

La página de Configuración de Pantalla de Preferencias del Sistema muestra ahora las tasas de refresco correctas en más circunstancias (Xaver Hugl, Plasma 5.24.6).

Se ha corregido una de las formas en que el daemon kded podía fallar en la sesión de Plasma Wayland (David Edmundson, Plasma 5.25).

Bajo el capó, los efectos Ventanas Presentes y Rejilla de Escritorio han sido reescritos para usar el mismo backend que el efecto Visión General, lo que corrige un total de 44 tickets de Bugzilla, les da un estilo visual consistente, y moderniza su código para mantenerlos en el futuro (Marco Martin, Plasma 5.25).

Los gráficos del Monitor del Sistema que utilizan el estilo «Barras horizontales» ahora pueden mostrar de forma significativa valores iguales o muy cercanos a 0 (Trent McPheron, Plasma 5.25).

Se ha corregido una fuga de memoria al cambiar el plugin del fondo de pantalla (Fushan Wen, Plasma 5.25).

Cuando se cambia cualquiera de las rutas en la página de Ubicaciones de Preferencias del Sistema, todos los marcadores del Panel de Lugares que apuntaban a las antiguas ubicaciones se actualizan automáticamente para apuntar a las nuevas ubicaciones (Méven Car, Plasma 5.25).

El monitor del sistema muestra ahora los iconos correctos de las aplicaciones que se lanzan automáticamente al iniciar la sesión (David Redondo, Plasma 5.25).

Los cursores de Breeze ya no son ligeramente más pequeños de lo que debían ser (Chris Chris, Plasma 5.25).

Plasma ya no se bloquea si no puede encontrar el tema activo (David Faure, Frameworks 5.94).

Dolphin ya no se bloquea cuando se cierra desde el elemento de lista «Cerrar pestaña» de la paleta de comandos (Ahmad Samir, Frameworks 5.94).

Se ha corregido un error que podía provocar que las transferencias de archivos a recursos compartidos SMB fallaran la segunda y/o posteriores veces que se realizaba una transferencia (Harald Sitter, Frameworks 5.94).

Se ha corregido una fuga de memoria que afectaba a muchas aplicaciones basadas en Kirigami (Fushan Wen, Frameworks 5.94).

Mejoras en la interfaz de usuario

Kate muestra ahora su barra de herramientas por defecto (Christoph Cullmann, Kate 22.08).

La barra de menús de Kate se ha reorganizado un poco para que cada uno sea menos enorme e intimidante. En particular, ahora hay un nuevo menú «Selección» que contiene acciones que se aplicarán sólo a lo que esté seleccionado (Eric Armbruster, Kate 22.08).

Varios scripts de KWin que se implementan en JavaScript (como el efecto Mostrar Escritorio) ahora que siguen a tus dedos cuando se activan con un gesto (Marco Martin, Plasma 5.25).

Un montón de efectos de KWin son ahora activables mediante deslizamientos del borde de la pantalla táctil (Marco Martin, Plasma 5.25).

Cuando se configura la autentificación por huella dactilar, la pantalla de bloqueo ahora permite desbloquear inmediatamente poniendo el dedo en el lector de huellas dactilares; ya no es necesario pulsar el botón de «desbloqueo» con un campo de contraseña vacío (David Edmundson, Plasma 5.25).

Ahora se pueden añarid lugares a la lista/rejilla de «Favoritos» en Kickoff, Kicker y el Panel de Aplicaciones (Méven Car, Plasma 5.25).

La ventana de configuración de Klipper se ha reorganizado un poco para tener una nueva página de «Menú de Acciones», que contiene los ajustes relevantes para el menú de acciones cuando se está utilizando cualquier acción de Klipper; si no lo estás, puedes ignorarlo por completo (Jonathan Marten, Plasma 5.25).

Los diálogos de abrir/guardar archivos y las vistas de iconos en línea en varias aplicaciones como Kdenlive ahora permiten escalar los iconos hasta un tamaño de 512 px (Ahmad Samir, Frameworks 5.94).

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.25 llegará el 14, y Frameworks 5.94 estará disponible la semana que viene, el 14 de mayo. KDE Gear 22.04.1 aterrizará corrigiendo errores el jueves 12 de mayo. KDE Gear 22.08 aún no tiene fecha oficial programada. Sobre Plasma 5.24.6, decir que 5.24 es LTS, por lo que seguirá recibiendo actualizaciones de punto hasta que llegue al final de su ciclo de vida, pero no se sabe la fecha exacta.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE o usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release.