El proyecto KDE decidió darle más tiempo de desarrollo a los seises, es decir, a Plasma 6, Qt 6 y Frameworks 6. Con esto conseguirán dos cosas: al retrasar el lanzamiento de una nueva versión, tendrán tiempo para madurarla; por otra parte, también habrá tiempo para encontrar y corregir bugs de la última versión de Plasma, que es LTS. Lo que parece un poco extraño, pero tiene sentido, es que van a lanzar actualizaciones que no suelen lanzar nunca.

Para ser totalmente sincero, no suelo seguir el desarrollo de las versiones LTS de Plasma porque suelo subir a una nueva cuando es posible, pero hasta ahora yo creía que los lanzamientos llegaban siempre siguiendo la serie Fibonacci, es decir, la punto-uno una semana después de la punto-cero, la punto-dos una tras la punto-uno, la punto-tres dos tras la punto-dos… (1, 1, 2, 3, 5, 8…) y parece que esta vez no va a ser así. Nate Graham ha marcado algunas de las novedades de esta semana con la numeración Plasma 5.27.4.1, lo que sería una actualización correctiva de una actualización correctiva y no debería respetar la serie Fibonacci.

Como novedades, esta semana sólo han destacado que al realizar una acción que, de otro modo, activaría automáticamente una ventana en otro escritorio virtual, ahora hay una opción para no cambiar a ella en absoluto. Esto puede ser útil para flujos de trabajo como abrir muchos enlaces desde un cliente de correo electrónico en un navegador web situado en otro escritorio, porque así no habrá que volver a enfocar el cliente de correo electrónico después de cada enlace que se abra (Nicolas Fella, Plasma 6.0).

Mejoras en la interfaz que llegarán a KDE

La función «Resaltar ajustes modificados» de Preferencias del sistema funciona ahora en la página de permisos de Flatpak (Ivan Tkachenko, Plasma 5.27.5).

La ventana del Selector Emoji es ahora significativamente más rápida en aparecer cuando se lanza con Ctrl+. (Fushan Wen, Plasma 5.27.5.).

Los cuadros de diálogo de autenticación ahora tienen un estilo simplificado para centrarse mejor en las partes que importan (Devin Lin, Plasma 6.0):

Cuando un widget de vista de carpetas utiliza su forma de lista emergente, sus elementos se abren ahora siempre con un solo clic, ya que se trata de una interfaz de usuario de estilo menú y los elementos de menú se activan siempre con un solo clic (Nate Graham, Plasma 6.0).

En la página de Reglas KWin de Preferencias del Sistema, los ajustes de varias propiedades se explican ahora mucho más claramente (Nate Graham e Ismael Asensio, Plasma 6.0).

El tema de iconos Breeze ahora incluye iconos para archivos .abc Alembic (Áron Kovács, Frameworks 5.106).

Corrección de errores de cierta importancia

En la sesión Plasma Wayland, Spectacle es ahora más rápido para tomar capturas de pantalla y nunca jamás incluye su ventana principal en las capturas de pantalla que toma (Noah Davis, Spectacle 23.04 con Plasma 5.27.4.1 o más reciente).

La configuración de frecuencias de refresco de pantalla superiores a 60 Hz al utilizar GPUs AMD vuelve a ser posible, solucionando una regresión reciente en los controladores AMD de código abierto (Xaver Hugl, Plasma 5.27.4.1).

Se ha corregido una importante pérdida de memoria que, en determinadas circunstancias, podía consumir rápidamente toda la memoria cuando se conectaba una pantalla externa (Harald Sitter, Plasma 5.27.5).

Cuando falla una actualización del sistema sin conexión, ya no se recibirán notificaciones interminables al iniciar sesión, incluso después de hacer clic en el botón «Reparar sistema» de la notificación que Discover te muestra al respecto (Aleix Pol Gonzalez Nate Graham).

Discover ya no confunde a veces el orden de los números de versión «de» y «a» para las aplicaciones Flatpak, o indica incorrectamente que una actualización de una versión a la siguiente es una actualización de la versión existente, aunque a veces en realidad es una actualización de la versión existente, por lo que no siempre es un error cuando ves esto (Ismael Asensio, Plasma 5.27.5).

Corregida una causa de uso excesivo de memoria que podía incluso bloquear Plasma cuando se usaba KRunner para buscar cosas inusuales (Fushan Wen, Plasma 5.27.5).

Ahora los widgets se pueden centrar correctamente entre dos espaciadores flexibles de Panel en paneles verticales, no sólo en paneles horizontales (Niccolò Venerandi, Plasma 5.27.5).

Discover ahora consigue aplicar varios tipos de actualizaciones de firmware que antes se bloqueaban (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.27.5).

Esta lista es un resumen de los bugs corregidos. Las listas completa de bugs están en las páginas de bugs de 15 minutos, bugs de prioridad muy alta y la lista general. Esta semana se han corregido un total de 148 bugs.

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.27.5 llegará el día 9 de mayo, KDE Frameworks 106 debería llegar el 13 del mismo mes y no hay fecha confirmada sobre Frameworks 6.0. KDE Gear 23.04 estará disponible a partir del 20 de abril, 23.08 llegará en agosto y Plasma 6 llegará en la segunda mitad de 2023. El Plasma 5.25.4.1 mencionado aquí llegará cuando lo consideren necesario.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE, usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release.

