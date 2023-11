Semanas tranquilas en KDE. O no. No sabemos muy bien cómo va el ritmo de trabajo estos días en el equipo K, pero podemos suponer que es alto. Lo que pasa es que no se refleja demasiado en los artículos de Esta Semana en KDE: hace dos semanas no hubo artículo y el de hoy no es especialmente largo, pero yo firmaría que pasara esto todas las semanas y que el gran lanzamiento de febrero llegara rozando la perfección.

Plasma 6 será la próxima versión del entorno gráfico de KDE, y será una actualización mayor. Por si fuera poco, vendrá acompañada de Frameworks 6 y Qt6, muchos cambios que piden caminar con pies de plomo, ir con mucho cuidado para que la experiencia de usuario no se vea mermada. Veremos qué pasa, pero lo veremos a finales de febrero, con lo que aún quedan casi 4 meses. Lo que viene a continuación es la lista de novedades de esta semana.

Novedades que llegarán a KDE Plasma 6

Discover ahora tiene una mejor forma de presentar las valoraciones de las aplicaciones: ahora muestra un gran resumen de las valoraciones con citas de las mejores, y se puede seguir leyéndolas todas en una ventana emergente como antes (Marco Martin).

La búsqueda de Discover se ha mejorado enormemente y ahora, por lo general, siempre devuelve los resultados que se esperan al buscar algo que existe y está disponible (Marco Martin):

La página de ahorro de energía de Preferencias del sistema se ha reescrito en QML, con lo que se han corregido todos los informes de errores abiertos de la antigua y, además, tiene un diseño visual más agradable y fácil de descifrar (Jakob Petsovits):

Los estilos de Plasma sin el SVG indicador de tareas agrupadas (de los cuales Breeze es ahora uno) ahora usan un nuevo estilo elegante para mostrar las tareas agrupadas (Nate Graham):

Los gráficos de líneas con espacio vertical limitado en Monitor del sistema y los widgets Plasma del mismo nombre ya no dejan que se corten sus leyendas (Arjen Hiemstra):

La entrada del lápiz usando una tableta gráfica ahora puede ser manualmente reasignada a toda el área de la pantalla (Aki Sakurai).

Las ventanas de diálogo transitorias (es decir, las ventanas que se cierran con la tecla Escape y que normalmente se abren desde otra ventana, como los cuadros de diálogo de configuración) ahora se manejan en la sesión Plasma Wayland como en X11: ya no aparecen en el Administrador de tareas como ventanas separadas, propagan el estado «necesita atención» a sus padres, etc. (Kai Uwe Broulik).

Ark ahora puede extraer archivos de archivos ZIP de varios volúmenes (Ilya Pominov, Ark 24.02).

Cuando se utiliza el modo «Repetir esta pista» en Elisa, saltar manualmente hacia adelante o hacia atrás a la pista siguiente o anterior funciona ahora como se esperaba (Quinten Kock).

El gestor de accesos directos web de KRunner tiene ahora dos nuevas entradas: Codeberg y PyPi (Salvo Tomaselli).

Corrección de errores de cierta importancia

Se ha corregido un error extremadamente sutil que podía causar que Plasma o KWin se bloquearan aleatoriamente cuando los archivos que estaban siendo observados para cambios obtenían ciertos tipos de cambios con ciertos tiempos, que en Qt 6 se hicieron más fáciles de desencadenar al cambiar los perfiles Kate o Konsole mientras los ejecutores Kate Sessions o Konsole Profiles de KRunner estaban activos (Harald Sitter, Plasma 6.0 y Plasma 5.27.10 con Frameworks 5.112. Link)

Ya no es posible que el bloqueador de pantalla se rompa cuando haya un número extremadamente grande de aplicaciones restauradas de sesión, o cualquiera de las aplicaciones restauradas de sesión haga algo malo y agote silenciosamente los recursos de restauración de sesión del sistema. En su lugar, cuando alguna de estas cosas ocurra, Plasma avisará y prevendrá el agotamiento de los recursos (Harald Sitter, Plasma 6.0. Link)

Cuando se utiliza NetworkManager 1.44, el reinicio del servicio del sistema NetworkManager -que a veces se produce automáticamente cuando el ordenador entra en reposo y vuelve a despertarse- ya no hace que el widget Redes de la bandeja del sistema desaparezca o deje de mostrar las redes (Ilya Katsnelson, Frameworks 5.112. Enlace).

Esta lista es un resumen de los bugs corregidos. Las listas completa de bugs están en las páginas de bugs de 15 minutos, bugs de prioridad muy alta y la lista general. Esta semana se han corregido un total de 98 bugs.

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.27.10 llegará el 10 de diciembre, Frameworks 112 el 11 de noviembre y el 28 de febrero de 2024 llegarán Plasma 6, KDE Frameworks 6 y KDE Gear 24.02.0.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE, usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release.

Imágenes y contenido: pointieststick.com.

Imagen de cabecera: montaje a partir de foto de Pixabay.