Un sábado más, Nate Graham, del proyecto KDE, ha publicado un artículo con las novedades en las que están trabajando el, su equipo y terceros colaboradores. Una de las novedades que ya tienen preparada es algo en lo que, sinceramente, venía pensando desde hacía tiempo. En el gestor de tareas, cuando pasamos el ratón por encima de una app se ve una miniatura de la misma, y en las que reproducen contenido multimedia se puede adelantar o retrasar una pista.

Alguna vez me he quedado con la sensación de que le faltaba algo, pero ¿qué? Probablemente la única nueva función que nos han adelantado hoy: empezando por Plasma 5.24, las miniaturas de este tipo de apps en el gestor de tareas nos permitirán subir y bajar el volumen del audio, tal y como muestra la captura de cabecera (que no se note que he usado la imagen de Graham para completar la mía…). No lo mencionan, pero probablemente podamos controlar el volumen con la rueda del ratón o con dos dedos en el panel táctil.

Corrección de errores que llegarán a KDE

Okular ya no renderiza los documentos de ficción con espacios en blanco incorrectos en ciertos lugares, y ahora muestra sus palabras clave en el diálogo de propiedades (Yuri Chornoivan y Lenny Soshinskiy, Okular 22.04).

Okular ya no pierde memoria al ver documentos con enlaces de Contenido Opcional (Albert Astals Cid, Okular 22.04).

La conectividad con dispositivos MTP ahora funciona mucho mejor en general: ahora se muestran correctamente en el applet Discos y Dispositivos, al abrir uno en Dolphin ahora se actualiza la vista automáticamente cuando se siguen las instrucciones proporcionadas desbloqueando el dispositivo y permitiendo el acceso, y las instrucciones son ahora más claras y procesables (Harald Sitter, James John, y Nate Graham-pero en realidad sobre todo los dos primeros, Plasma 5.24 y Dolphin 22.04).

Apagar y volver a encender un monitor ya no hace que algunas ventanas cambien de tamaño (Xaver Hugl, Plasma 5.24).

Al hacer clic en el botón Pausa de la página de Búsqueda de Archivos de Preferencias del Sistema, ahora detiene realmente la indexación (Yerrey Dev, Plasma 5.24).

En la sesión de Plasma Wayland, se ha corregido un caso en el que las miniaturas de las ventanas podían no aparecer en los tooltips del Administrador de Tareas con ciertas configuraciones (David Edmundson, Plasma 5.24).

La ventana emergente del kimpanel ya no parpadea al introducir texto CJK (Rocket Aaron, Plasma 5.24).

Ahora se puede cambiar el usuario o grupo de un archivo o carpeta en el escritorio (Ahmad Samir, Frameworks 5.91).

Las aplicaciones Snap ya no aparecen inapropiadamente como volúmenes montados en los paneles de Lugares (Kai Uwe Broulik, Frameworks 5.91).

La reasignación de teclas con la página de teclado avanzado de Preferencias del sistema ahora hace que cualquier tecla modificadora intercambiada sea manejada correctamente por los atajos de teclado globales (Fabian Vogt, Frameworks 5.90).

Mejoras en la interfaz de usuario

El applet de Batería y Brillo ahora se convierte en sólo un applet de Brillo en ordenadores sin baterías pero con controles de brillo (Aleix Pol González, Plasma 5.24).

Los applets de Plasma con vistas desplazables utilizan ahora un estilo más consistente (Carl Schwan, Plasma 5.24).

El efecto Escala se utiliza ahora por defecto para la apertura y cierre de ventanas, en lugar del antiguo efecto Desvanecimiento (Vlad Zahorodnii, Plasma 5.24).

Los elementos se seleccionan ahora después de ser movidos o creados en el escritorio (Derek Christ, Plasma 5.24).

Ahora se puede ver la velocidad de la red en bits por segundo en los applets de System Monitor y en la aplicación (Vishal Rao, Plasma 5.24).

En la sesión de Plasma Wayland, el elemento de la bandeja del sistema para mostrar y ocultar el teclado virtual ahora se activa sólo en el modo de tableta (Nate Graham, Plasma 5.24).

Cuando se activa el inicio de sesión automático, ahora se advierte sobre algunos cambios que se podrían hacer en la configuración de KWallet (Nate Graham, Plasma 5.24).

Los controles desplazables en Plasma y otras aplicaciones basadas en QtQuick ahora sólo cambian su contenido cuando se desplaza sobre ellos si el cursor comenzó sobre ellos, no cuando el cursor pasó sobre ellos porque la vista en la que viven se movió mientras se desplazaba (Noah Davis, Frameworks 5.90 con Plasma 5.24).

Las aplicaciones de KDE que muestran fechas relativas ahora las presentan con mucha más precisión (Méven Car, Frameworks 5.91).

El icono de la bandeja del sistema de Yakuake es ahora monocromo (Artem Grinev y Bogdan Covaciu, Frameworks 5.91.

Los menús de las aplicaciones QtQuick tienen ahora el mismo tamaño y apariencia que los menús de las aplicaciones QtWidgets (Nate Graham, Frameworks 5.91).

Los deslizadores de las aplicaciones de QtQuick ahora se pueden manipular desplazándose sobre ellos, al igual que los deslizadores de otros lugares (Nate Graham, Frameworks 5.91).

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.24 llegará el 8 de febrero, y KDE Frameworks 5.90 lo hará a lo largo del día de hoy. Frameworks 5.91 llegará ya el próximo mes, el 12 de febrero. KDE Gear 22.04 aún no tiene fecha programada, o no lo recoge así la página web oficial. Si algún lector se entera de algo publicado en un «muro» no oficial, como ya ha ocurrido alguna vez en el pasado, se agradecería que dejaran la información en los comentarios.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE o usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release, aunque estas últimas suelen tardar un poco más que el sistema de KDE.