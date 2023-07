Linux 2023: El porcentaje de uso global ha llegado a 3% este año

Año tras año, muchos de los que usamos sistemas operativos libres y abiertos basados en GNU/Linux, esperamos con ansias noticias sobre que tanto ha crecido nuestra Comunidad TI. O en otras palabras, cuanto ha aumentado el porcentaje de uso de Linux en general, tanto en hogares para el estudio, la diversión y el uso diario como en la oficina para trabajar.

Para ello, la Comunidad TI Linuxera siempre está al pendiente de sitios webs como el nuestro (blogs informativos y noticiosos), Ubunlog, o de otros, que suelen estar enfocados al análisis y medición de estadísticas generales o solo de tecnologías de la información. Por ello, hoy queremos comentarles principalmente sobre el anuncio de la web de estadísticas generales llamada «Statcounter Global Stats», en cuanto a que este mes de junio de 2023, el porcentaje de uso de Linux ha superado el 3% en cuanto a SO de ordenadores de escritorio.

Pero, antes de iniciar este post sobre el genial anuncio de que, «Linux en el año 2023» ha logrado superar el 3% de uso, les recomendamos explorar la anterior publicación relacionada, al finalizar de leerlo:

Artículo relacionado: ¿Por qué es valioso aprender Linux si nos gusta la informática?

Linux en junio del año 2023: ¡Ya hemos superado el 3%!

Linux en el año 2023 según Statcounter

Si nos vamos directamente a la fuente de la noticia veremos la siguiente imagen a continuación:

Lo que nos dice que, la Comunidad de miembros o usuarios de GNU/Linux ha seguido creciendo, muy lentamente, en cuanto su adopción en ordenadores de escritorio, tanto del hogar como la oficina. Pero, lo importante es que ha sido un constante crecimiento y no un decrecimiento. Mientras que, para dispositivos móviles no hemos salimos incluidos, aunque Android (SO con Kernel Linux) se encuentra a la cabeza con un 70,79%. Y para dispositivos del tipo Tableta el porcentaje actual registrado es de 0.12 % para Linux y 46,27% para Android.

Otro dato importante, relacionado con el ámbito del Software Libre y Código Abierto y la web de Statcounter es que, en la misma para el mes de junio de 2023, también se reporta la siguiente información relacionada con los Navegadores webs donde se incluye a Firefox en el muestreo:

Lo cual, lamentablemente deja muy mal a Firefox en cuanto a dominio del mercado.

Según Stack Overflow Developers

Por último, es importante destacar que, por el contrario, y como siempre se ha sabido, en el ámbito laboral TI, siempre Linux ha sido el predilecto de los muchos que suelen ser Desarrolladores, SysAdmins, DevOps y muchos otros más, como personal de soporte técnico y especialistas informáticos en algún campo. Tal como lo demuestra la última encuesta de Stack Overflow Developer Survey 2023 en su apartado de Sistemas Operativos más usados por los Desarrolladores de Software y otros similares.

Tal como se muestra en la siguiente imagen:

Artículo relacionado: ¿Por qué es valioso usar Linux y aplicaciones libres y abiertas?

Resumen

En resumen, ahora que ya hemos llegado a este nuevo hito de 3%, que seguramente muchos podrán decir, que es todavía insignificante, pues toca seguir luchando duro, cada uno desde su trinchera. Para así, seguir haciendo Comunidad, atrayendo a nuevos miembros a la misma. Pero, no solo por algo tipo «divertida batalla tecnológica» sino porque más personas cada día, entiendan el valor, la importancia y los beneficios de usar «Linux en pleno año 2023». Los cuales tienen mucho que ver con nuestra seguridad informática, anonimato y privacidad, y hasta de mejores posibilidades de alcanzar un mejor trabajo en el área TI.

Por último, recuerda compartir con otros esta útil información, además de visitar el inicio de nuestro «sitio web» para conocer más contenidos actuales, y unirte a nuestro canal oficial de Telegram para explorar más noticias, tutoriales y novedades linuxeras. O este grupo, para más información sobre el tema de hoy.