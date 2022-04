Linux 5.18-rc1 añade muchas novedades para ADM e Intel

Una semana después de un lanzamiento, los desarrolladores del núcleo de Linux van recogiendo las piezas para volver a ponerse manos a la obra dos semanas después. Así, tras el lanzamiento de Linux 5.17 de hace dos semanas, Linus Torvalds lanzó ayer Linux 5.18-rc1.

En esta versión del núcleo de Linux, o por lo menos en esta primera Release Candidate, se han introducido muchos cambios que afectan a hardware de AMD e Intel. Por ese motivo, en esta semana en la que han estado trabajando en Linux 5.18-rc1 ha habido «más ruido» del habitual. Sin contar con esto, todo lo demás ha ido muy normal, pero es que para Torvalds todo es normal; incluso cuando lanza una octava Release Candidate está tranquilo. Y el mote de «Ice Man» se lo llevó Kimi Räikkönen…

El diffstat completo no es útil, porque este es otro de esos lanzamientos ocasionales en los que el controlador drm de AMD añade esas definiciones de registro generadas, por lo que el diff está absolutamente dominado por las definiciones de registro para DCN 3.1.x y MP 13.0.x. Ni siquiera busques, te quedarás ciego. Otra parte bastante grande (pero en ningún lugar _cerca_ de las definiciones de registro de la GPU de AMD) son las actualizaciones de varias tablas de eventos de monitorización del rendimiento de Intel. Pero si ignoras esas dos áreas, las cosas parecen bastante normales. En ese punto, hay un 60% de actualizaciones de controladores, y las actualizaciones de la GPU siguen siendo bastante importantes, pero ya no son tan dominantes como para ocultar todo lo demás. Y todos los demás sospechosos habituales también: redes, sonido, medios, scsi, pinctrl, clk, etc.