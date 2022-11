Vaya montaña rusa se está viviendo en el desarrollo de la próxima versión de Linux. En la segunda RC se metió la pata con los plazos y la cosa se salió de madre; en la cuarta, las cosas habían empezado a calmarse; hace unas horas, Linus Torvalds ha lanzado Linux 6.1-rc5, y aunque dice que no está preocupado, sí dice que el tamaño es más grande de lo normal para esta fase del desarrollo.

La cuestión es que durante la semana del 8 al 15 de noviembre se han recibido tantos commits como durante la semana anterior, lo que ha hecho que el kernel quede en el «lado más grande» para estos momentos. Mirando al calendario, quedarían tres semanas para el lanzamiento de la versión estable, por lo que las cosas deben empezar a encoger ya, o de lo contrario será necesario el lanzamiento de la octava Release Candidate reservada a los desarrollos menos calmados.

¿Me estoy preocupando? Todavía no. No hay nada particularmente preocupante aquí, y los cambios de rc5 son un poco de todo, así que espero que sea sólo una de esas cosas de tiempo y todas las solicitudes de extracción llegaron esta semana, y se va a calmar ahora.

Pero ya veremos. Si las cosas no empiezan a calmarse, esta puede ser una de esas versiones que necesitan una semana más. No fue una ventana de fusión particularmente grande, pero no me gusta particularmente cómo los rc’s siguen siendo en el lado más grande.