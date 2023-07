Linus Torvalds ha lanzado hace unas horas las segunda RC de la próxima versión del kernel. Mirando la lista de lo incluido en la ventana de fusión, y a diferencia de algunas de las anteriores, 6.5 incluirá algunas novedades destacadas, pero aún falta tiempo para que podamos instalarlo en forma de versión estable. En la semana que ha llevado al lanzamiento de Linux 6.5-rc2 no ha pasado mucho, o por lo menos nada que sorprenda al padre de Linux.

Según sus palabras, «no hay sorpresas» y «las cosas se ven muy normales«. La mayoría del trabajo, sobre el 60%, se lo han quedado los parches, y de ese 60%, gran parte han guardado relación con los controladores de redes y de GPU. Otra semana más, no se ha mencionado nada sobre el tamaño, y parece que tenemos que empezar a acostumbrarnos a esto. A eso y también a que explique o dé un poco más de detalles, algo que creo que es mejor que decir si algo es más grande o más pequeño sin aportar más infomación.

No hay sorpresas aquí: esto parece muy normal. Las estadísticas del parche son de un 60% de controladores, con controladores de red y gpu siendo la mayor parte, pero hay un poco de todo: nvme, pin control, controladores de plataforma x86, HID, etc etc.

Ignorando los controladores, es un conjunto mixto de correcciones por todas partes: arquitecturas (x86, powerpc, RISC-V, xtensa), algunos núcleos de red (principalmente netfilter), núcleo (tracing, planificador), sistemas de archivos (erofs, cliente smb), y documentación y autopruebas.