Linux 6.5-rc7 sugiere que habrá versión estable en siete días

Linus Torvalds se mueve mucho. Una de las cosas que solemos leer en muchas de las notas de lanzamiento de las Release Candidates de Linux es que ha estado viajando, y eso lo hemos vuelto a leer esta semana en la que ha anunciado la disponibilidad de Linux 6.5-rc7. Pero no hay nada que evite que haga una de las cosas que más le gusta, que no es otra que seguir con lo que empezó en 1991 como un proyecto de final de carrera.

En Linux 6.5-rc7, todo parece normal en su totalidad. Y mucho tendrían que cambiar las cosas para que no hubiera versión estable la próxima semana. Es posible, ya que estamos en agosto y, como dice el propio Torvalds, hay mucha gente de vacaciones, por lo que no se descarta que la gente vaya volviendo, vaya rellenando commits, algo no vaya del todo bien y haya octava Release Candidate. Posible, pero no probable o no se espera.

Linux 6.5 debería llegar el próximo domingo

Así que es domingo por la tarde, pero no en la zona horaria habitual en la que hago estas publicaciones, ya que he estado de viaje. Pero aparte de la diferencia horaria, todo parece completamente normal. Controladores (GPU, redes y sonido dominan – los sospechosos habituales, en otras palabras) y correcciones de arquitectura. Estas últimas son principalmente correcciones de devicetree de arm, pero también algunas limpiezas de x86 y consecuencias del embargo de la semana pasada. No es una gran cantidad de parches, y realmente tengo la sensación de que muchos mantenedores están de vacaciones. Pero seré optimista y también culparé de que todo esté tranquilo a que las cosas funcionan bastante bien. Así que creo que este será el último rc a menos que surja algo desagradable. Seguid probando.

Si no pasa nada, Linux 6.5 llegará el próximo domingo. Si hay algo que solucionar, el 3 de septiembre. Suceda lo que suceda esta será la versión del kernel que usará el Ubuntu 23.10 que llegará a mediados de octubre. Los usuarios de Ubuntu que quieran instalarlo llegado el momento pueden hacerlo por su cuenta o usando Mainline Kernels, el fork de código abierto del ahora propietario Ukuu.

Como recomendación personal, y teniendo en cuenta que sólo habrá unas 5 semanas de diferencia, yo recomendaría esperar al lanzamiento de Mantic Minotaur, por lo menos a los usuarios de 23.04. Para los de versiones LTS, la mejor opción es mantenerse en lo que ofrece el sistema operativo y subir cuando actualicen el kernel para habilitar las novedades (HWE). Se espera que ese momento tenga lugar en febrero del año próximo.