Por temas de agenda, aquí en Ubunlog no publicamos los lanzamientos de las últimas dos RC de Linux. Pero los lanzamientos de versiones estables son otra cosa y es algo que tenemos que publicar sea como sea. Hace unas horas, Linus Torvalds ha hecho oficial el lanzamiento de Linux 6.6, y ha llegado, como siempre, con mejoras y añadiendo soporte para nuevo hardware, entre lo que hay puntos para Intel, AMD y otros fabricantes.

Aunque Torvalds no lo menciona, además es algo que él no suele decidir, Linux 6.6 debería ser la versión LTS de 2023, ya que este año no ha habido ninguna. Mirando el calendario, queda tiempo material para que lo sea 6.7, pero todo debería encajar a la perfección para que la próxima versión del núcleo llegara el día 31 de diciembre. Lo que tenéis a continuación es la lista con las novedades más destacadas que han llegado junto a Linux 6.6.

Novedades más destacadas de Linux 6.6

Procesadores:

Se fusionó el programador EEVDF para reemplazar el código del programador CFS. Temperatura AMD Zen 5 y soporte EDAC para los procesadores AMD Familia 1Ah. Soporte para AMD Dynamic Boost Control. Se evitan «panic kernel» innecesarios en sistemas AMD Zen. Se reintroduce la programación en clúster de Intel para las CPU híbridas Core modernas. Se fusionó finalmente Intel Shadow Stack para esta función de seguridad de CPU con CPU Intel/AMD recientes que ayuda a evitar ataques ROP. Actualizaciones de la cola de trabajo que ayudan a las CPU AMD modernas y a otros sistemas con múltiples cachés L3 / cachés de último nivel. Las estadísticas de uso de CPU por CPU cgroup ahora se rastrean correctamente. Control de aumento de rendimiento CPUFreq por política en lugar de un único control a nivel global. AmpereOne núcleo PMU perf eventos de apoyo. Código de eventos de rendimiento Intel Grand Ridge y Sierra Forest. Varias nuevas características LoongArch CPU de nuevos bits del kernel habilitado para trabajar en el Loongson Binary Translation (LBT) de apoyo. Nuevas características de virtualización KVM. Soporte para Intel Sapphire Rapids PECI. Una micro-optimización para CPUs AMD sin ERMS. La utilidad cpupower soporta las nuevas características de AMD P-State y también hay otras actualizaciones de gestión de energía. Habilitación parcial de SMT que es útil para algunos procesadores como IBM POWER. Soporte para Intel Agilex 5 FPGAs y Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2.

Gráficos : Mejor protección contra el comportamiento nefasto del controlador propietario de NVIDIA. Soporte de AMD FreeSync Panel Replay como nueva tecnología alternativa a Panel Self Refresh para portátiles. AMDGPU DC ahora se basa en RISC-V para ese código de visualización del controlador. Continuación de la habilitación de gráficos Intel Meteor Lake. Nouveau uAPI adiciones para el controlador NVK Vulkan. Soporte inicial para el Intel Lunar Lake VPU4. El DRM CI para tener en el árbol de integración continua (CI) de código para ayudar a facilitar las pruebas del Direct Rendering Manager código. Varias otras actualizaciones del controlador de gráficos del kernel.

: Juegos en Linux : El controlador de entrada XPad, ampliamente utilizado, admite más controladores. Un controlador de rumble / force feedback para el controlador Google Stadia conectado por Bluetooth o WiFi. Soporte para otros periféricos de juego como los auriculares SteelSeries Arctis 1 Xbox e informes de batería para el controlador NVIDIA SHIELD. Nuevo soporte de sonido para AMD Van Gogh con SOF y también soporte para Valve «Galileo».

: Almacenamiento y sistemas de archivos : ReiserFS fue declarado obsoleto y probablemente será retirado en 2025. KSMBD ya no es experimental para ese servidor SMB en el núcleo. CephFS ha añadido compatibilidad con FSCRYPT tras años de esfuerzo. El cliente SMB permite ahora ajustar el tiempo de caché del contenido de los directorios. FUSE añade soporte inicial para statx con tiempos de nacimiento/creación de archivos. Una buena optimización de rendimiento para EXT4. Compresión DEFLATE para EROFS. Nuevas características de Tmpfs. NFSD habilita NFSv4.2 READ_PLUS por defecto. XFS comienza a aterrizar soporte de reparación en línea. Hay un nuevo gestor de versiones de XFS. Mejoras «bastante jugosas» en IOmap. Correcciones en Btrfs. Ahora es más fácil deshabilitar IO_uring en todo el sistema. Soporte de IO_uring para esperas FUTEX vectorizadas.

: Otro hardware : Muchas nuevas funciones de red y nuevo soporte de hardware cableado/inalámbrico. Se ha fusionado el controlador de la función de gadget USB MIDI 2.0, mientras que las actualizaciones del subsistema USB también incluyen el trabajo anterior de Lunar Lake USB. Compatibilidad con el códec de audio Cirrus Logic CS42L43. Nuevas características de portátiles ASUS con su controlador de plataforma x86. Un controlador de ajustes de la BIOS de HP «hpbioscfg» que permite gestionar algunos ajustes de la BIOS del sistema desde Linux, similar a los controladores existentes de Lenovo y Dell. Parches de AMD para generar nodos DeviceTree para dispositivos PCI. Se añade el controlador Intle IVSC para el Intel Visual Sensing Controller con portátiles modernos. Soporte de sensores de voltaje y temperatura para más placas base de sobremesa. Soporte de sonido Intel Arrow Lake y Lunar Lake. Mejor manejo de dispositivos Intel QAT que no responden.

: Seguridad : Cachés Kmalloc aleatorizadas para un mayor endurecimiento del sistema. SELinux ahora elimina las referencias a la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA) que inició Security Enhanced Linux. El kernel ahora habilita incondicionalmente el soporte de carga de microcódigo de CPU x86. RISC-V es ahora compatible con KASLR para la aleatorización de la disposición del espacio de direcciones del kernel con el fin de proporcionar una mayor seguridad junto con otras mejoras de RISC-V.

: Otros : Otra actualización de la cadena de herramientas de Rust. Se introducen marcas de tiempo multigrano. La nueva llamada al sistema fchmodat2. Limpieza de sysctl bloat. Se introduce el subsistema GenPD. Soporte de Microsoft Hyper-V para invitados AMD SEV-SNP e Intel TDX. La interfaz make xconfig se ha portado a Qt6 manteniendo la compatibilidad con el conjunto de herramientas Qt 5.15 LTS. Limpiezas de Printk en el trabajo hacia el soporte de impresión de consola roscado / atómico que se necesita para desbloquear finalmente el soporte en tiempo real (PREEMPT_RT) en mainline.

Linux 6.6 ya se puede descargar desde The Linux Kernel Archives para su instalación manual. Los usuarios de Ubuntu que no queran hacerlo de esta manera pueden usar Mainline Kernels.