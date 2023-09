Linus Torvalds ha lanzado, tras la semana de descanso que no es para descansar, sino para recoger información, Linux 6.6-rc1. Como 6.5, la versión del núcleo que ha empezado su fase de desarrollo hace unas horas incluirá novedades destacadas e interesantes, pero se echará en falta una que ya se esperaba para la que se lanzó hace dos semanas y no llegó. Para ser más concreto, el soporte para Bcachefs, un sistema de archivos que se presenta a sí mismo con el lema «El sistema de archivos COW para Linux que no se comerá tus datos«.

Siendo una primera Release Candidate, lo normal es que parezca normal, valga la redundancia, y así lo ha comentado Torvalds. Es a partir de la segunda y más en la tercera cuando se empieza a dar con lo que hay que corregir, el tamaño sube, baja… En cuanto a números, ha habido más de 12000 commits entregados por más de 1700 desarrolladores individuales.

Linux 6.6-rc1 llega sin Bchachefs

Como siempre, la mayor parte del parche son controladores (un poco de todo, pero la red y la GPU son las dos áreas más importantes). gpu son las dos áreas más importantes), con las actualizaciones de arch en segundo lugar, y luego tenemos herramientas y documentación. Obviamente, también hay actualizaciones del núcleo del kernel (actualizaciones del sistema de archivos, redes, actualizaciones del núcleo de las máquinas virtuales, etc.) pero sí, todo el soporte de hardware – ya sean controladores o CPUs – tiende a empequeñecer todos los cambios del núcleo en el diffstat. Y como siempre, hay demasiados cambios individuales – o incluso desarrolladores – a la lista de la ventana de fusión. Tenemos 12k + confirmaciones de 1700+ desarrolladores individuales, y 800+ fusiones para unirlo todo. Todo lo que es en realidad bastante normal, esto parece estar dando forma a ser ni una versión muy pequeña ni particularmente grande.

Si al final se lanzan las siete Release Candidates habituales, Linux 6.6 llegará en forma de versión estable el 29 de octubre. Ubuntu 23.10 Mantic Minotaur aterrizará con GNOME 45 el 12 del mismo mes, por lo que no llegará a tiempo para incluir Linux 6.6. Sí se sabe, de hecho se confirmó hace mucho, que usará Linux 6.5.

Por lo tanto, cualquier usuario de Ubuntu que quiera usar Linux 6.6 en el momento en el que éste sea lanzado oficialmente tendrá que instalarlo de maneras no oficiales, es decir, haciendo la instalación manual o tirando de herramientas como Mainline Kernels. Teniendo en cuenta lo sencillo que es usar la herramienta fork de Ukuu, recomendamos hacer uso de ella para instalar versiones del kernel que no proporcione Canonical. O mejor aún, quedarse en 6.5 hasta Ubuntu 24.04. Las novedades que llegan desde el kernel pueden ser golosas, pero casi nunca se incluye nada que urja tener.