La semana pasada con la rc5, Linus Torvalds esperaba que las cosas se calmaran un poco para Linux 6.8-rc6. Al final pasó, pero a pesar de ello sigue habiendo cosas que no le dejan tranquilo. Por ese motivo, y aunque aún quedarían dos semanas para el lanzamiento de la versión estable, este 6.8 puede terminar siendo uno de esos lanzamientos que reciben una rc8. Dicho de otro modo, que no llegan en buena forma a tiempo y requieren una semana más de trabajo.

No lo dice con total claridad. El exceso tiene que ver con las entregas de peticiones que tienen que recoger, darle forma y añadir al kernel. El tamaño total de lo extra no es mucho, y de ahí que el padre de Linux no lo asegure. Pero ya lleva en esto más de 30 años para que dudemos de sus pronósticos, por lo que ya contamos con ello.

Linux 6.8 llegaría el 17 de marzo

«La semana pasada dije que esperaba que las cosas se calmaran un poco. Técnicamente las cosas se calmaron un poco, y rc6 es menor de lo que era rc5. Pero no en gran medida y, sinceramente, aunque no hay nada realmente alarmante, hay más de lo que me gustaría en este momento de la versión. Así que puede que esta acabe siendo una de esas versiones que consiguen un rc8. Ya veremos. El hecho de que tengamos un poco más de commits de los que realmente desearía puede que no sea un gran problema cuando una parte notable de dichos commits acaben siendo sobre autocomprobaciones, etc. Así que ahora mismo todavía estoy indeciso. La mayoría de las cosas aquí son en realidad sólo actualizaciones de controladores bastante triviales (y los de auto-prueba), pero tenemos regresiones siendo rastreadas todavía, así que …«.

Atendiendo al nuevo calendario, se espera que Linux 6.8 llegue el 17 de marzo, el 10 si se arreglaran las cosas en las próximas dos semanas y lanzara las 7 Release Candidates habituales. Hay más de un mes de margen con respecto al lanzamiento de Ubuntu 24.04, por lo que es seguro que será el kernel que usará Noble Numbat. Era algo que ya había confirmado Canonical, por lo que había pocas dudas y sólo un desastre total habría resultado en otra cosa.

Los usuarios de Ubuntu que quieran instalarlo llegado el momento mejor esperan hasta el lanzamiento de Ubuntu 24.04 Noble Numbat que tendrá lugar este abril. Será una espera de poco más de un mes. Si alguien prefiere hacer caso omiso a nuestras recomendaciones, siempre puede instalarlo por su cuenta o a través de herramientas como Mainline Kernels, lo que permite descargar e instalar versiones del núcleo «mainline», que son las que desarrollan Torvalds y su equipo de mantenedores directamente.