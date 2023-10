Microsoft enseña a sus usuarios a instalar Linux: Mi análisis

Hace días en nuestro hermano Blog Desde Linux, publique un interesante artículo llamado ¿Microsoft se está volviendo Loco por Linux? ¿Bueno o Malo?, en el cual, invite a todos los lectores a repasar un poco sobre la historia y la actualidad relacionada con Microsoft y Linux, el Software Libre y el Código Abierto. Basándose, por supuesto, en la lectura de nuestras anteriores publicaciones ahí recomendadas y contenidas. De forma tal, de que cada uno se formará su propia opinión sobre dicha interrogante.

Sin embargo, hoy paseándome por mi cuenta de LinkedIn para ver qué hay de nuevo en el ámbito profesional y tecnológico, he visto un interesante y reciente artículo (tutorial) realizado y publicado por un colaborador de la plataforma de aprendizaje y enseñanza de Microsoft para su sección de Recursos de Linux en Microsoft llamado ¿Cómo descargar e instalar Linux?, y cómo es lógico, no he podido pasarlo por alto y lo he revisado. Y dado que, solo se encuentra disponible en inglés, he decidido traerles un pequeño resumen y análisis del mismo.

Pero, antes de iniciar esta publicación sobre nuestra revisión y análisis de dicho tutorial de Microsoft para aprender a «descargar e instalar Linux», les recomendamos que luego exploren la anterior publicación relacionada con Microsoft y el Linuxverso:

Análisis del Tutorial de Microsoft sobre descargar e instalar Linux

Revisión del Tutorial de Microsoft sobre descargar e instalar Linux

Como es de esperarse, este interesante Tutorial está dividido en partes, más específicamente en 4, que son las siguientes:

Elegir un método de instalación: Y entre los que métodos que menciona están el Subsistema de Windows para Linux (WSL), el uso de una Máquina virtual (VM) para ejecutar Linux localmente o en la nube y directamente sobre el Hardware de nuestro ordenador como sistema operativo principal o auxiliar. Elija una distribución de Linux apropiada: Y entre las Distros que menciona están Ubuntu, Debian, Kali Linux, OpenSUSE, entre otras. Seguir los pasos adecuados y necesarios según el método de instalación escogido: Luego, dan muchos más detalles al respecto para cada caso posible. Pasos a seguir para después de instalar Linux: A partir de aquí, recomiendan el familiarizarse con el administrador de paquetes de la Distribución GNU/Linux instalada, actualizar el sistema operativo y todos los paquetes de software instalados por defecto, y el continuar aprendiendo sobre Linux mediante su sección de Recursos de Linux en Microsoft .

Extracto del contenido

De este tutorial voy a destacar 2 párrafos importantes e inquietantes, que a mi parecer vale la pena resaltar, y estos son los siguientes:

¿Solo quieres ejecutar Linux como tu sistema operativo principal? Si se le da bien un proceso de instalación un poco más complicado y no necesita acceso a herramientas de Windows (como Outlook, Teams, Word, PowerPoint, etc.), puede ejecutar Linux sin sistema operativo para acceder a todo el potencial de su hardware sin ningún tipo de problema, sobrecarga de virtualización o emulación.

Muchos usuarios eligen el método tradicional de instalar Linux básico en un dispositivo que también ejecuta Windows y utiliza el método de «arranque dual» : Para realizar un arranque dual de Linux y Windows, necesita particionar su disco duro para crear espacios separados para el sistema operativo Linux y Windows. La velocidad de rendimiento entre WSL, máquinas virtuales y Linux BareMetal se ha vuelto tan cercana que pocos desarrolladores eligen este método debido a la sobrecarga de tener que reiniciar su dispositivo cada vez que desee cambiar entre los sistemas operativos. Si elige la ruta de instalación BareMetal de Linux, es posible que también deba lidiar con posibles problemas de controladores o problemas de compatibilidad de hardware que pueden surgir con Linux en algunos dispositivos.

Mi opinión

En lo personal, para mí este Tutorial fue más un artículo promocional hacia WSL y los servicios en la Nube de Azure, y casi nada de aprender a Descargar e Instalar Linux. Y siempre haciendo la salvedad que lo más difícil y laborioso era instalar Linux desde cero, de forma completa y física en el ordenador.

Por lo que, una vez más, a uno le surge la pregunta de si en verdad ¿Microsoft se ha vuelto Loco por Linux o no? Ya que, a veces, da la impresión de que solo se aprovechan de la creciente popularidad de Linux para aumentar sus negocios y fortalecer sus posiciones ya alcanzadas.

Y para finalizar, en caso de desear ustedes mismos, el leer completamente el Tutorial de fecha 29 de septiembre de 2023 en idioma inglés, pueden acceder al mismo haciendo clic en el siguiente enlace.

Linux es un sistema operativo similar a Windows, pero con muchas versiones diferentes debido a su naturaleza de código abierto y totalmente personalizable. Para instalar Linux, debe elegir un método de instalación y elegir una distribución de Linux. Tutorial de Microsoft: Descargar e instalar Linux



Resumen

En resumen, y de forma imparcial y como profesional TI integral, es importante afirmar que, así como existen muchísimas Fuentes webs TI Linuxeras, en español e inglés, de todos los niveles de calidad; pues así mismo, nos guste o no, Microsoft actualmente es un elemento importante que colabora no solo a nivel de financiación y documentación, sino con aportes de código al Linuxverso, es decir, a Linux, al Software Libre y Código Abierto. Así que, con reservas o no, nunca está de más el revisar por uno mismo, cuáles son esos aportes, y el cómo se realizan y difunden.

Por último, recuerda compartir con otros esta útil información, además de visitar el inicio de nuestro «sitio web» en español. O, en cualquier otro idioma (con solo agregar al final de nuestra URL actual, 2 letras al final, por ejemplo: ar, de, en, fr, ja, pt y ru, entre muchas otras) para conocer más contenidos actuales. Y también, puedes unirte a nuestro canal oficial de Telegram para explorar más noticias, tutoriales y novedades linuxeras. O este grupo, para más información sobre el tema de hoy.