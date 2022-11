Pale Moon 31.4.0 llega con soporte para MacOS 13, JPEG-XL y mas

Se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión correctiva del navegador web Pale Moon 31.4.0, versión en la cual ademas de recibir diversas correcciones de errores, tambien implementa una serie de cambios bastante interesantes al navegador.

Para quienes desconocen del navegador, deben saber que este es un Fork de la base de código de Firefox para proporcionar un mejor rendimiento, preservar la interfaz clásica, reducir al mínimo el consumo de memoria y proporcionar opciones de personalización adicionales.

El proyecto se adhiere a la organización clásica de la interfaz, sin cambiar a la interfaz Australis integrada en Firefox 29, y con la provisión de amplias posibilidades de personalización.

Principales novedades de Pale Moon 31.4.0

En esta nueva versión de corrección del navegador, se destaca que se agregó soporte para el formato de imagen JPEG-XL, ademas de que en las expresiones regulares, se implementan los modos «lookbehind» (referencia hacia atrás) y «lookaround» (comprobación del entorno).

Otro de los cambios que se destaca de la nueva versión, es que en el código para analizar los encabezados CORS se ha alineado con la especificación (la capacidad de especificar máscaras «*» en los encabezados Access-Control-Expose-Headers, Access-Control-Allow-Headers y Access-Control-Allow-Method tiene sido añadido).

Ademas de ello, tambien se destaca que se agregó el soporte para la plataforma macOS 13 «Ventura» y tambien se ha mejorado el código para compilar el navegador en la plataforma SunOS.

Por otra parte, se menciona que a partir de esta nueva versión, Pale Moon ya no activará los keypress de eventos en el contenido cuando la tecla presionada no sea una tecla imprimible. Esto es en respuesta a problemas en los que los webmasters usaban secuencias de comandos de restricción de entrada rudimentarias e ingenuas en controladores onkeypress que no tenían en cuenta las teclas de edición o de navegación, lo que causaba problemas a los usuarios que intentaban ingresar datos en los formularios (y, por ejemplo, descubrir que ya no podían usar retroceso, teclas de cursor o tabulador).

En cuanto a las correcciones que se realizaron, se mencionan las siguientes:

Se detuvo la generación de eventos de pulsación de tecla para teclas con caracteres no imprimibles (retroceso, tabulador, teclas de cursor).

Se eliminó el código para evaluar la efectividad de las pestañas panorámicas y animadas utilizadas en la recopilación de telemetría.

Se corrigió el código de bloqueo de subprocesos potencialmente problemático en las plataformas * nix.

Se corrigieron algunos pequeños problemas en la visualización y el funcionamiento de las herramientas del desarrollador web.

Se eliminó el código de medición de animación de pestaña y panorámica no utilizado pero que afecta el rendimiento. (sobras de telemetría)

Datos de internacionalización actualizados para zonas horarias.

Se corrigió un desbordamiento de búfer para compilaciones de Mac.

Problemas de seguridad resueltos: CVE-2022-45411 y posibles problemas sin un número CVE.

Resumen de parches de seguridad de UXP Mozilla: 2 fijos, 1 DiD, 1 diferido, 25 no aplicables.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto sobre esta nueva versión, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar el navegador web Pale Moon en Ubuntu y derivados?

Para aquellos que estén interesados en poder instalar este navegador web en su distro, solo deberán abrir una terminal en tu sistema y teclear alguno de los siguientes comandos.

El navegador cuenta con repositorios para cada versión de Ubuntu que aun cuente con soporte actual. Y en esta nueva versión del navegador ya se cuenta con el soporte para Ubuntu 22.04. Solo deben añadir el repositorio e instalar tecleando los siguientes comandos:

echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/stevenpusser/xUbuntu_22.04/ /' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/home:stevenpusser.list curl -fsSL https://download.opensuse.org/repositories/home:stevenpusser/xUbuntu_22.04/Release.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/home_stevenpusser.gpg > /dev/null sudo apt update sudo apt install palemoon

Ahora para usuarios que estén en la versión de Ubuntu 20.04 LTS ejecutan lo siguiente:

cho 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/stevenpusser/xUbuntu_20.04/ /' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/home:stevenpusser.list curl -fsSL https://download.opensuse.org/repositories/home:stevenpusser/xUbuntu_20.04/Release.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/home_stevenpusser.gpg > /dev/null sudo apt update sudo apt install palemoon

Para quienes sean usuarios de Ubuntu 18.04 LTS van a ejecutar los siguientes comandos en la terminal:

echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/stevenpusser/xUbuntu_18.04/ /' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/home:stevenpusser.list curl -fsSL https://download.opensuse.org/repositories/home:stevenpusser/xUbuntu_18.04/Release.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/home_stevenpusser.gpg > /dev/null sudo apt update sudo apt install palemoon