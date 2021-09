Pale Moon ha conseguido el fin del desarrollo del navegador Mypal

Hace algunos dias el autor del navegador web Mypal que desarrollaba como una bifurcación de Pale Moon para la plataforma Windows XP, creado después del fin del soporte para este sistema operativo en la versión Pale Moon 27.0, anunció la finalización del desarrollo posterior del proyecto a solicitud de los desarrolladores de Pale Moon.

La principal queja de los desarrolladores de Pale Moon fue que Feodor2, el desarrollador de Mypal, no adjuntó los códigos fuente a una versión específica publicada en forma de archivo ejecutable, sugiriendo buscar en el repositorio de GitHub el código del período de tiempo cuando se realizó el lanzamiento, por lo tanto, en opinión de los desarrolladores de Pale Moon en violación de la Licencia Pública de Mozilla.

Dado que tal incidente ya se notó en 2019, la licencia se revoca de inmediato y el autor de MyPal no puede aprovechar el período de eliminación de 30 días provisto en el MPL.

En la queja por parte de los desarrolladores de Pale Moon se expresa lo siguiente:

Hola, me ha llamado la atención que está utilizando código de un proyecto que fundé y tiene una inversión significativa en, en términos de código de autor que se publica bajo la Licencia Pública de Mozilla 2.0 (MPL), para el cual no cumple en términos de proporcionar el Formulario de código fuente o cualquier información sobre cómo obtenerlo en dicho Formulario de código fuente.

Como recordatorio, de la licencia:

La sección 1.13

Forma del código fuente significa la forma del trabajo preferida para realizar modificaciones.

La Sección 3.2 (a),

dicho Software amparado también debe estar disponible en el Formulario de código fuente,

como se describe en la Sección 3.1, y Usted debe informar a los destinatarios del

Formulario ejecutable cómo pueden obtener una copia de dicho

Formulario de código fuente por medios razonables en el momento oportuno. de manera, a un cargo no mayor

que el costo de distribución al destinatario;

Hasta la fecha, no ha proporcionado el formulario de código fuente equivalente al formulario ejecutable que ha publicado al público. No hay formularios de código fuente disponibles para ninguna versión de Centaury tal como se publicó en su repositorio en el que se creó este problema (que contiene solo archivos readme), ni están disponibles desde la redirección al repositorio de MyPal donde no hay formularios de código fuente disponibles. para Centaury tampoco. El solo hecho de señalar una rama en funcionamiento en un repositorio en vivo no equivale a hacer que el Formulario de código fuente esté disponible.

Tenga en cuenta que se trata de una infracción de la licencia pública de Mozilla; esto tendrá consecuencias por el permiso otorgado para usar mi código de autor. Considere esta como mi notificación oficial única para cumplir con mi código de autor.