No, no nos olvidamos. La semana pasada no hubo artículo sobre novedades en KDE porque el proyecto estaba celebrando la Akademy 2022. No dejaron de trabajar, pero Nate Graham no pudo publicar nada. Ya de vuelta a la normalidad, el artículo de esta semana llega con bastantes novedades, aunque se esperaban más teniendo en cuenta que ha habido un parón, pero por lo menos hay algo que llama la atención por encima de todo lo demás.

Lo que llama la atención no es una función o cambio en concreto. Lo que llama un poco la atención es que ya han empezado a hablar de las novedades que llegarán de la mano de Plasma 5.27. En la actualidad estamos en la serie 5.25, y pronto se lanzará 5.26, por lo que este momento tenía que llegar una de estas semanas. A continuación tenéis la lista de novedades que Graham ha considerado que destacan sobre el resto hasta el punto de publicarlas en su nota semana.

Novedades que llegarán pronto a KDE

Nueva aplicación llega a la familia KDE: Ghostwriter. Se trata de una aplicación para escribir textos con soporte para marcas.

Ark soporta ahora archivos ARJ (Ilya Pominov, Ark 22.12).

Kate y KWrite muestran ahora una pantalla de bienvenida cuando se lanza sin abrir ningún archivo (Eric Armbruster y Christoph Cullman, Kate y KWrite 22.12).

Mejoras en al interfaz de usuario

En Dolphin, arrastrar y soltar una carpeta en un área vacía de la barra de pestañas ahora la abre en una nueva pestaña (Kai Uwe Broulik, Dolphin 22.12).

La animación del efecto de deslizar escritorios se ha hecho un poco más rápida, debido a la demanda popular (Vlad Zahorodnii, Plasma 5.26).

En el OSD del selector de «nueva pantalla conectada», elegir «Extender a la izquierda» ahora hace que la nueva pantalla se extienda a la izquierda, y se extiende desde la pantalla primaria actual (Allan Sandfield Jensen, Plasma 5.26).

En la página de Colores de Preferencias del Sistema, al hacer clic en la opción «Desde el color de acento» ahora se actualiza la vista previa inmediatamente para mostrar el color de acento que se utilizará (Tanbir Jishan, Plasma 5.26).

Al transferir archivos mediante Bluetooth, la notificación de progreso muestra ahora información más detallada y útil (Kai Uwe Broulik, Plasma 5.26).

La desinstalación de una aplicación ahora elimina su icono de la lista/rejilla de favoritos del lanzador de aplicaciones Kickoff inmediatamente (Alexander Lohnau, Plasma 5.27).

Los fondos de pantalla de la imagen del día ahora tienen una bonita animación de transición cruzada cuando se cambia de una imagen a otra, o a un tipo diferente de imagen del día (Fushan Wen, Plasma 5.27).

La configuración del tema Breeze Window Decoration para seguir mostrando los bordes de las ventanas maximizadas y en mosaico se ha reformulado para mayor claridad (Natalie Clarius, Plasma 5.27).

El ajuste «Mostrar/ocultar el fondo» del widget Media Frame utiliza ahora la interfaz de usuario estándar para ello, con un botón en su barra de herramientas de modo de edición (Fushan Wen, Plasma 5.27).

Al responder a un mensaje de texto utilizando el plasmoide de KDE Connect, el campo de texto está ahora en línea en lugar de en una ventana de diálogo separada (Bharadwaj Raju, KDE Connect 22.12).

Cuando se desmonta un dispositivo extraíble en Dolphin, su botón de expulsión ahora se transforma en un indicador de ocupado para que sepa cuándo es seguro desconectarlo físicamente (Kai Uwe Broulik, Frameworks 5.100).

Corrección de errores de importancia

Cambiar entre temas globales que incluyen sus propios diseños de escritorio ya no provoca a veces que Plasma se bloquee y se pierdan los paneles (Nicolas Fella, Plasma 5.24.7).

Preferencias del sistema ya no se bloquea a veces cuando se sale de la página de Thunderbolt (David Edmundson, Plasma 5.24.7).

En la página de Usuarios de Preferencias del Sistema, vuelve a ser posible cambiar la contraseña del usuario y nada más cuando se utiliza una versión reciente de la biblioteca AccountsService (Marco Martin, Plasma 5.24.7).

En la sesión X11 de Plasma, cuando las caídas gráficas repetidas hacen que KWin desactive la composición, ahora comprobará periódicamente si es mejor, y si lo es, volverá a activar la composición para que no tengamos que hacerlo manualmente o perder la composición para siempre si no sabemos que hay que hacerlo (Arjen Hiemstra, Plasma 5.26).

Los elementos de la rejilla del panel de control de la aplicación tienen ahora dos líneas de texto, para que puedas leer etiquetas más largas (Tomáš Hnyk, Plasma 5.26).

En la sesión X11 de Plasma, cuando KWin se bloquea y se reinicia automáticamente -o se reinicia manualmente- ya no pierde su asignación de ventanas a Actividades (David Edmundson, Plasma 5.26).

Se ha corregido un problema que ocasionalmente podía hacer que aplicaciones como VLC y Firefox dejaran de actualizarse después de haber sido utilizadas durante un tiempo (Vlad Zahorodnii, Plasma 5.26).

En el plasmoide Redes, las redes ya no saltan y se reorganizan mientras intentas conectarte a una o introducir tu contraseña (Ivan Tkachenko, Plasma 5.26).

Discover y otras aplicaciones que pueden mostrar imágenes animadas ya no se congelan al mostrar ciertas imágenes PCX (Aleix Pol González, Frameworks 5.99).

Varios gráficos del Monitor del Sistema ya no parpadean, tartamudean ni se congelan cuando se utiliza una GPU NVIDIA (Łukasz Wojniłowicz, Frameworks 5.100).

Esta lista es un resumen de los bugs corregidos. Las listas completa de bugs están en las páginas de bugs de 15 minutos, bugs de prioridad muy alta y la lista general. La lista de bugs de alta prioridad ha bajado de 11 a 8.

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.26 llegará el martes 11 de octubre, Frameworks 5.99 estará disponible a lo largo de hoy y KDE Gear 22.08.2 el próximo jueves día 13. Frameworks 5.100 llegará el 12 de noviembre. Plasma 5.27 y KDE Applications 22.12 aún no tienen fecha oficial programada.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE, usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release.