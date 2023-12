Las redes sociales están llenas de post que aseguran que ya no se necesitan diseñadores gráficos, desarrolladores web o editores de video entre otras profesiones a la que le auguran el destino de los relojeros y los zapateros remendones. En este artículo voy a explicar por qué ChatGPT (Todavía) no me va a reemplazar.

Por supuesto que, dada la naturaleza de este venerable blog, el tema será una excusa para comentar algunas herramientas de código abierto.

Por qué ChatGPT (Todavía) no me va a reemplazar

Todavía continúo haciendo para algunos amigos y viejos clientes páginas web. Dejé esa actividad porque me cansé de los clientes con parejas que creen tener criterios estéticos, sobrinos que se le da bien la «interné» y los pedidos de que desarrolle una web como la de Amazon con el presupuesto de una página en Google Sites.

Mi actual incursión en el tema es para una empresa de la que nombraron gerente a un amigo. Ahora bien. Los problemas son los siguientes:

No tienen una web completa hecha, solo una página con el logo y unas fotos. No tienen una lista de servicios. Me dieron como referencia una serie de empresas competidoras, Pero no los enlaces, el nombre en un archivo de audio. Debo encomendarme a San Google para que las encuentre por aproximación. El desarrollador web anterior, desapareció y no saben la clave del servicio de registración del dominio. Hay que llamar a EE. UU para que nos den acceso. No saben las características del alojamiento web (Que todavía tienen pagado por unos meses, por lo que no lo puedo cambiar. Las características determinan que herramientas se pueden utilizar..

Cómo seleccionar herramientas de código abierto para diseño web

Para crear un sitio web hay tres opciones.

Gestores de contenidos: Son programas que te permiten desligarte de todo lo que signifique diseño y codificación para concentrarte en el contenido. Cuentan con una serie de plantillas para cambiar el aspecto y ampliar sus funcionalidades. Algunos gestores de contenidos de código abierto son Drupal, WordPress o Joomla.

Son programas que te permiten desligarte de todo lo que signifique diseño y codificación para concentrarte en el contenido. Cuentan con una serie de plantillas para cambiar el aspecto y ampliar sus funcionalidades. Algunos gestores de contenidos de código abierto son Drupal, WordPress o Joomla. Frameworks : Son componentes que pueden utilizarse para crear tus sitios. Algunos se especializan en la presentación o en la adaptación a diferentes dispositivos como Bootstrap o a agregar interactividad como Jquery. Ambos son de código abierto.

: Son componentes que pueden utilizarse para crear tus sitios. Algunos se especializan en la presentación o en la adaptación a diferentes dispositivos como Bootstrap o a agregar interactividad como Jquery. Ambos son de código abierto. Codificación desde cero: La parte de los sitios web que ven los usuarios (Conocida como programación frontend se basa en el uso de HTML5, CSS3 y Javascript, todos ellos basados en estándares abiertos. La parte del trabajo que se realiza en los servidores (Envío de formularios, procesamiento y actualización de datos) también conocida como programación backend. Aquí se utilizan lenguajes de código abierto como Python o PHP.

En general, en sitios que no requieren actualizaciones frecuentes por parte de usuarios no profesionales (Como un blog o una tienda online) desaconsejo el uso de gestores de contenidos. Además de exigir más recursos del servidor, implican el uso de base de datos, lo que puede representar un riesgo de seguridad. Además, hay que estar atentos a las actualizaciones, ya que suelen ser el objetivo de los delincuentes informáticos.

El diseño desde cero, o usando un framework, exige más trabajo al desarrollador, porque hay que asegurarse que funcione en la mayor cantidad de dispositivos y navegadores posibles. Pero, a la larga da menos dolores de cabeza.

Un tema a tener en cuenta, y en el que caen algunos desarrolladores novatos y clientes que quieren ahorrarse dinero, es el de las plantillas gratis.

Esas plantillas suelen ser gratuitas para la descarga, pero, si lees la licencia, para su uso comercial requieren pasar por caja. O bien tienen componentes que no autorizan su uso para webs comerciales. Cuando usaba esas plantillas me pasaba más tiempo sacando cosas que los que me ahorraba codificando.

Con respecto a pedirle a ChatGPT que te haga un sitio, además de que la versión gratuita no está al día, tienes que saber que pedirle. Y, tendrás que hacerle adaptaciones al código porque suele meter la pata.

En próximos artículos seguiremos con esta historia y sus enseñanzas.