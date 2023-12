A medida que Linux va aumentando la cantidad de usuarios, también crece la cantidad de títulos disponibles. Sin embargo, no todos son software libre por lo que desde la Free Software Foundation Europe proponen crear juegos sin DRM

Hace unos días les contaba que el día internacional sin DRM de este año estuvo dirigido a desalentar el uso de plataformas privativas que restringía el acceso al catálogo digital de las bibliotecas públicas. Pero, no es el único ámbito en el que las tecnologías de gestión de derechos de autor restringen la libertad de los usuarios.

Comencemos diciendo que la Free Software Foundation Europe no tiene nada que ver con la entidad fundada por Richard Stallman. Se trata de una organización sin fines de lucro que busca aumentar el control de los usuarios sobre la tecnología.

Según se lee en su web:

Uno de sus miembros es Tobias Alexandra Platen, un desarrollador de origen alemán y fuerte promotor del software libre. Tobías colabora en los proyectos Libre-SoC (Desarrollo de un chip libre, rápido y seguro con una GPU 3d integrada) GUIX (Creación de un sistema operativo y herramientas de desarrollo libres) y Godot (Un motor de código abierto para la creación de juegos 2D y 3D)

En su blog, Tobias cuenta que:

La forma de evitarlo es hacer lo mismo que hicieron en su momento Richard Stallman y Linus Torvalds, crear sus propios sustitutos.

Dado que no puedo (y no quiero) jugar ninguno de los juegos no libres de Steam, he comenzado a desarrollar mis propios juegos que brindan libertad a los usuarios. Algunos de esos juegos son «clones» de populares juegos de realidad virtual no libres como Beat Saber y VRChat.