Qbs 1.21 llega con mejoras y rediseño en algunos elementos

Hace poco se dio a conocer a la versión 1.21 de la herramienta de creación de Qbs siendo este es el octavo lanzamiento desde la salida de Qt Company del desarrollo del proyecto, preparado por la comunidad, interesada en el desarrollo continuo de Qbs.

Para quienes desconocen de Qbs deben saber que es un software multiplataforma gratuito y de código abierto para gestionar el proceso de creación de software. El lenguaje de secuencias de comandos utilizado en Qbs está adaptado para automatizar la generación y el análisis de secuencias de comandos de compilación por parte de los IDE.

Además, Qbs no genera archivos MAKE y, sin intermediarios como la utilidad make, controla el lanzamiento de compiladores y enlazadores, optimizando el proceso de compilación en función de un gráfico detallado de todas las dependencias. La presencia de datos iniciales sobre la estructura y las dependencias en el proyecto le permite paralelizar efectivamente la ejecución de operaciones en varios hilos.

Para proyectos grandes que consisten en una gran cantidad de archivos y subdirectorios, el rendimiento de las reconstrucciones que usan Qbs puede superar varias veces a make: la reconstrucción es casi instantánea y no hace que el desarrollador pierda tiempo esperando.

Principales novedades de Qbs 1.21

En esta nueva versión se ha rediseñado el mecanismo de proveedores de módulos (generadores de módulos). Para marcos como Qt y Boost, ahora es posible utilizar más de un proveedor, determinar qué proveedor ejecutar con la nueva propiedad qbsModuleProviders y especificar una prioridad para seleccionar módulos generados por diferentes proveedores.

Por ejemplo, se pueden especificar dos proveedores «Qt» y «qbspkgconfig», el primero de los cuales intentará usar una instalación de Qt personalizada (a través de la búsqueda de qmake), y si no se encuentra dicha instalación, el segundo proveedor intentará usar el Qt proporcionado por el sistema (a través de una llamada a pkg-config).}

Otro de los cambios que se destaca de esta nueva versión, es que se agregó el proveedor «qbspkgconfig» para reemplazar el proveedor del módulo «alternative» que intentó generar un módulo con pkg-config si el módulo no fue generado por otros proveedores. A diferencia de «fallback», «qbspkgconfig» usa la biblioteca C++ integrada para leer directamente los archivos «.pc» en lugar de llamar a pkg-config, lo que permite acelerar el trabajo y obtener información adicional sobre las dependencias de los paquetes que no está disponible al llamar la utilidad pkg-config.

De los demás cambios que se destacan:

Se corrigieron problemas con el seguimiento de cambios en archivos de origen en la plataforma FreeBSD debido al descarte de milisegundos al evaluar los tiempos de modificación de archivos.

Para la plataforma Android, se agregó la propiedad Android.ndk.buildId para permitir anular el valor predeterminado para el indicador del vinculador «–build-id».

Se agregó soporte para la especificación C++23, que define el futuro estándar C++.

Se agregó soporte para la arquitectura Elbrus E2K para el kit de herramientas GCC.

Los módulos capnproto y protobuf implementan la capacidad de usar el tiempo de ejecución proporcionado por el proveedor qbspkgconfig.

Se agregó la propiedad ConanfileProbe.verbose para facilitar la depuración de proyectos que utilizan el administrador de paquetes de Conan.

¿Como instalar Qbs en Ubuntu y derivados?

Para construir Qbs, se requiere Qt como dependencia, aunque Qbs en sí mismo está diseñado para organizar el ensamblaje de cualquier proyecto. Qbs utiliza una versión simplificada del lenguaje QML para definir secuencias de comandos de compilación de proyectos, lo que le permite definir reglas de compilación bastante flexibles en las que se pueden conectar módulos externos, se pueden usar funciones de JavaScript y se pueden crear reglas de compilación arbitrarias.

Para quienes estén interesados en poder instalar esta aplicación en su sistema, podrán hacerlo siguiendo las instrucciones que compartimos a continuación.

De manera predeterminada en Ubuntu y en la mayoría de sus derivados podremos encontrar la aplicación dentro de los repositorios del sistema, pero la versión que encontraremos es una versión antigua (1.13).

Para quienes quieran instalar esta versión o esperar a hasta que la nueva sea puesta en los repositorios, basta con teclear el siguiente comando:

sudo apt install qbs -y

En el caso de los que ya quieran probar la nueva versión, debemos obtener el paquete tecleando en la terminal el siguiente comando:

wget https://download.qt.io/official_releases/qbs/1.21.0/qbs-src-1.21.0.zip unzip qbs-src-1.21.0.zip cd qbs-src-1.21.0 pip install beautifulsoup4 lxml qmake -r qbs.pro && make make install