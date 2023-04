Qué es un archivo BIN y cómo abrirlo en Ubuntu

En ocasiones, cuando descargamos un programa no obtenemos algo como un instalable, sobre todo si estamos trabajando en un equipo con un sistema operativo basado en Linux. Nosotros solemos encontrar paquetes DEB, RPM y binarios, que pueden estar dentro de lo que se conoce como «tarball» (.tar.gz). Al descomprimir estos archivos vemos una carpeta llena de otros archivos, y muchas veces ya está todo preparado para su uso, pero no siempre entendemos para qué es cada cosa. Entre estos archivos puede haber uno o varios con extensión de imagen de CD, y hoy os vamos a explicar qué es un archivo BIN.

Al pensar en la palabra BIN, a mi cabeza vienen diferentes ideas, conceptos o imágenes. Como siempre estoy de broma, una de ellas tiene que ver poco con el software, y es el apellido de uno de los protagonistas de Friends, aunque sé perfectamente que no se escribe así. Otra cosa en la que pienso es en esa carpeta que está en la raíz de Linux (/) y en donde están la mayoría de ejecutables. Pero aquí estamos hablando del tipo de archivos, y también hay más de un tipo. Uno de ellos es la imagen de disco.

Qué es un archivo BIN

De lo que encontramos en los tarball hablaremos más adelante, pero lo primero es lo primero. Un archivo BIN es un archivo de imagen de disco que contiene todos los datos de un disco óptico, incluidos los archivos, la estructura del sistema de archivos y la información de arranque. Los archivos BIN suelen ser creados mediante un programa llamado «CD/DVD Imaging», que lee los datos de un disco óptico y los guarda en un archivo BIN en el disco duro del ordenador.

Los archivos BIN son un formato común para distribuir copias de seguridad de discos ópticos, porque contienen una copia exacta de todos los datos del disco original. Esto significa que puedes usar un archivo BIN para crear una copia exacta del disco original en otro disco óptico o en el ordenador.

Si sois aficionados a los juegos y a los emuladores, os habréis dado cuenta, y si no ya lo explico yo, de que algunos emuladores funcionan con archivos BIN. Por ejemplo, DuckStation, un emulador de la primera PlayStation (PSX o PS ONE) funciona mejor con los archivos BIN, hasta el punto de que yo no he conseguido hacer que funcione con ninguna ISO, otro formato de imagen.

Cómo abrir un archivo BIN en Ubuntu

Hay varias maneras de abrir un archivo BIN en Ubuntu, dependiendo de lo que quieras hacer con él. En general, hay dos opciones principales: montar el archivo BIN como un disco virtual o extraer los archivos del archivo BIN y guardarlos en otra parte. Aquí hay algunos métodos que se pueden probar:

Montar el BIN como disco virtual

Una forma de acceder al contenido de un archivo BIN en Ubuntu es montarlo como un disco virtual. Esto significa que el sistema operativo tratará el archivo BIN como si fuera un disco óptico físico, lo que nos permitirá acceder a su contenido como si estuviéramos leyendo un disco real.

Para montar un archivo BIN como un disco virtual en Ubuntu, seguiremos estos pasos:

Abrimos un terminal. Creamos un directorio vacío en el que podamos montar el archivo BIN. Yo suelo usar el nombre «borrame» para estas cosas, pero en este ejemplo vamos a trabajar sobre una carpeta con el nombre disco_virtual. En el terminal tenemos que escribir:

mkdir ~/disco_virtual

Ahora montamos el archivo BIN como un disco virtual usando el comando «mount», cambiando el nombre del archivo BIN por el que queremos abrir y suponiendo que queramos montarlo en la carpeta disco_virtual que estará en nuestra carpeta personal:

sudo mount -o loop archivo.bin ~/disco_virtual

Con estos pasos realizados ya podríamos acceder al contenido del archivo BIN como si fuera un disco real. Por lo tanto, bastará con abrir el administrador de archivos de Ubuntu, también conocido como Archivos o Nautilus, y navegar hasta el directorio que hemos montado para ver el contenido del archivo BIN. Extraemos los archivos o realizamos las operaciones que necesitemos.

Extraer el contenido

Si lo anterior nos falla, que es posible e incluso probable, también podemos extraer el contenido del archivo con herramientas como las siguientes:

bchunk (sudo apt install bchunk) es una herramienta de línea de comando que se utiliza para convertir archivos BIN/CUE en imágenes ISO. Una vez instalado, podremos convertir el archibo BIN en ISO con este comando:

bchunk archivo_original.bin archivo_original.cue archivo_salida.iso

acetoneiso (sudo apt install acetoneiso) es una herramienta con una interfaz gráfica de usuario que se utiliza para montar y desmontar archivos de imagen de disco en Ubuntu. Una vez instalada, su uso es tan sencillo como el de cualquier archivador, y lo que hará es parecido a lo explicado más arriba: montará la imagen que le pidamos como si fuera un CD, y podremos acceder al contenido de la imagen de CD y hacer con él lo que queramos (no eliminar cosas, pero sí copiar, extraer…).

Furius ISO (sudo apt install furiusisomount). Prácticamente todo lo dicho sobre acetoneiso es válido para Furius ISO. Lo único que habría que cambiar es la captura de pantalla, pero el funcionamiento es el mismo, y también es una herramienta con interfaz gráfica.

(sudo apt install furiusisomount). Prácticamente todo lo dicho sobre acetoneiso es válido para Furius ISO. Lo único que habría que cambiar es la captura de pantalla, pero el funcionamiento es el mismo, y también es una herramienta con interfaz gráfica. Otras herramientas por líneas de comandos incluyen Gmount-iso (sudo apt install gmountiso) y cdemu (sudo apt install cdemu-client cdemu-daemon) y los comandos para el montaje serían gmount-iso archivo_original.bin /media/punto_de_montaje y cdemu -b system load 0 archivo_original.bin respectivamente, y en ambos casos sustituyendo archivo_original.bin por el archivo BIN que queramos abrir.

Otros tipos de archivos BIN

Otros «bin» que nos pueden confundir son los que aparecen en los tarball que mencionamos al principio de este artículo. Los de verdad son imágenes de CD, pero hay otros que son el ejecutable de un programa. Por ejemplo, si descargamos el tarball de Firefox, el archivo que hay que ejecutar para que se abra es firefox-bin, pero este es una especie de archivo ejecutable de binarios que así se encargan de etiquetarlo gestores de archivos como Nautilus o Dolphin.

Por lo tanto, hay al menos dos tipos de archivos que encajan con la descripción de lo que trata este artículo: uno es una imagen de CD y el otro es un ejecutable. Habría un tercero, pero para los usuarios de Arch Linux: en AUR (el repositorio de la comunidad de Arch Linux) hay paquetes que terminan con las tres mismas letras, por ejemplo visual-studio-code-bin, y lo que tienen este tipo de paquetes en especial es que están precompilados, por lo que la instalación es más rápida. Pero eso no tiene nada que ver con Ubuntu, ni con ejecutables ni imágenes de CD.

Espero que este artículo os haya ayudado a entender mejor qué es un archivo BIN y cómo tratar con ellos desde Ubuntu.