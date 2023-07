Ubuntu 23.10 presentará un administrador de aplicaciones que dará prioridad a paquetes Snap

Ya son varias las noticias de los cambios que se realizaran en el próximo lanzamiento de Ubuntu 23.10, cuyo lanzamiento se espera para este otoño.

Y de los nuevos cambios que se han dado a conocer, se ha mencionado que está programado para ser incluido en la compilación de Ubuntu 23.10 una nueva GUI de instalación de App Store (aplicación de software) que prioriza los paquetes de formato Snap y se enfoca en el soporte principal para este formato.

Hay que recordar que Canonical durante los últimos meses ha estado trabajando en una campaña para impulsar el uso de paquetes Snap dentro de Ubuntu, dando prioridad a estos antes del uso de paquetes deb y tambien desplazando el uso de paquetes Flatpak dentro de Ubuntu.

Sobre el cambio en la tienda de aplicaciones en Ubuntu 23.10 en la cual se busca dar prioridad a los paquetes Snap, se menciona que está basada en el marco Flutter y que al mismo tiempo, la nueva aplicación también tiene la capacidad de trabajar con repositorios en formato DEB e instalar paquetes deb individuales desde archivos locales.

Mencioné anteriormente que queremos lanzar una nueva tienda de aplicaciones basada en flutter en 23.10. Escribo «nuevo» porque hay un estado de la técnica que ayudó a impulsar esto… La App Store admitirá debs, pero no es un objetivo tratar de presentar debs y snaps como dos opciones para la misma aplicación. Hacer eso es difícil de hacer bien y restringe las opciones de diseño en otras áreas. Por lo tanto, estoy describiendo esto como una «tienda de aplicaciones snap primero» no porque no admitiremos debs, sino porque estamos diseñando la experiencia en torno a los metadatos de snap. El soporte de Deb llegará más tarde porque los recursos siempre son escasos (somos un equipo pequeño). Finalmente, nada impide que los usuarios instalen aplicaciones a la antigua usanza.

La nueva aplicación permite al usuario poder buscar y navegar a través del directorio del paquete snapcraft.io y los repositorios DEB descargados y como tal le permite administrar la instalación, eliminación y actualización de aplicaciones, instalar actualizaciones de firmware.

Sobre el funcionamiento de esta, no hay mucho por decir, ya que funciona de la misma manera que la actual tienda de aplicaciones, solo con el hecho de que cuando el usuario quiera instalar alguna aplicación, esta dará prioridad a la instalación en formato snap si la hay, si no esta será procesada en paquetes deb.

También buscamos simplificar las calificaciones con un enfoque de +1 o -1. Esto es similar a lo que hace Steam, y aún pueden calcular calificaciones de pseudo 5 estrellas mientras brindan una experiencia de usuario más simple. Además, podríamos respaldar otras señales, por ejemplo, al calcular la pendiente de las calificaciones, uno podría imaginar una categoría de «más mejorada».

A diferencia del antiguo administrador de aplicaciones, la aplicación de software no utiliza una escala de calificación de cinco puntos, sino un formato de votación de me gusta/no me gusta (+1/-1), según el cual se muestra una calificación virtual de cinco estrellas. La interfaz se construye utilizando métodos de diseño adaptables que permiten la colocación óptima de elementos tanto en monitores grandes como en pantallas de teléfonos inteligentes. Se admite el tema oscuro.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

En cuanto al código de la nueva tienda de aplicaciones para Ubuntu, deben saber que está escrito en Dart utilizando el marco Flutter y su código se distribuye bajo la licencia GPLv3, el cual puede ser consultado desde el siguiente enlace.

¿Como probar la nueva tienda de Ubuntu?

Para los interesados en poder probar la nueva tienda de aplicaciones en su sistema o en alguna derivada de Ubuntu. Deben saber que el proceso de instalación es sumamente sencillo, pero deben tomar en cuenta que la tienda de aplicaciones aún está en desarrollo por lo que pueden toparse con diversos problemas.

Si eres de los aventurados que quieren probar la nueva tienda, debes de abrir una terminal en tu sistema y en ella vas a teclear el siguiente comando:

sudo snap refresh snap-store --channel=preview/edge