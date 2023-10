Una de las novedades que ha llegado junto a Ubuntu Unity 23.10 no tiene que ver con Unity 23.10. Desde otro punto de vista sí lo tiene, porque aunque no se vea en el sistema operativo es la página web en donde podemos descargarlo. Tras unos minutos en los que ha fallado y mostraba el error 404 en GitLab, la página ya está accesible, y no se parece en lada a la anterior.

Pero lo que interesa de verdad en un día como hoy son los lanzamientos, y ya se puede descargar Ubuntu Unity 23.10 por diferentes medios. Entre sus novedades no hay demasiado que destacar, ya que, como nos cuentan, se mantiene en Unity 7.7. El principal objetivo de esta versión ha sido pasar de Nux a UnityX, por lo que podríamos decir que estamos ante un lanzamiento de transición.

Lo más destacado de Ubuntu Unity 23.10

Al Linux 6.5 y el soporte de 9 meses, hasta julio de 2024, que comparte con el resto de la familia Mantic Minotaur, lo más destacado ha sido conocer los planes para el futuro de la versión que usa el escritorio que Canonical abandonó. Nux, que es lo que usa ahora, no permite ofrecer soporte para Wayland sin depender de Xwayland, y ese es uno de los motivos por los que quieren dejar de usarlo. También han pasado tiempo añadiendo soporte para CUPS 2.0 en Unity y llegará definitivamente en Ubuntu 24.04.

Más interesante aún es que hay una variante de Ubuntu Unity con Lomiri en camino. Esperaban lanzarla hoy, pero se han encontrado con algunos bugs que no se lo han permitido. Dicen que estará disponible dentro de algunos días, y será como usar Ubuntu Touch pero con todas las posibilidades de Ubuntu. Veremos en qué queda. Tengo ganas de verlo.

Entre los paquetes compartidos con el resto de sabores, tenemos:

Mesa 23.2.

LibreOffice 7.6.1.2.

Thunderbird 115.2.3.

Firefox 118.

GCC 13.2.0.

binutils 2.41.

glibc 2.38.

GNU Debugger 14.0.50..

Python 3.11.6.

Ubuntu Unity 23.10 Mantic Minotaur ya se puede descargar desde el siguiente botón.