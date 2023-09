ViernesDeEscritorio 08Sep23: El nuestro y un Top 10 de terceros

Hoy viernes, 08 de septiembre de 2023, volvemos una vez más a participar en la pasión linuxera de personalizar, embellecer y mostrar nuestros Escritorios Linuxeros, es decir, a celebrar un nuevo «ViernesDeEscritorio – 08Sep23».

Y por su puesto, luciendo un nuevo y hermoso fondo de pantalla creado por IA, para destacar entre las muchas geniales personalizaciones de otros Linuxeros que también comparten las suyas en Internet. De las cuales, hoy mostraremos 10 personalizaciones más creadas por parte de otros 10 linuxeros que hacen vida en la Internet.

Para este ViernesDeEscritorio – 08Sep23 nuestro pantallazo de hoy es el siguiente, pero antes de empezar, vale destacar que hemos usado la siguiente Distro GNU/Linux y elementos técnicos:

¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman

Y a continuación, estos son los nuevos llamativos pantallazos para este día viernes, de parte de linuxeros de la Internet que hemos recolectado de la Internet:

“La libertad no es poder elegir entre unas pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo.” Richard Stallman