ViernesDeEscritorio 15Dic23: El nuestro y un Top 10 de terceros

Hoy viernes, 15 de diciembre de 2023, por tercera vez en este mes, continuamos participando en la divertida e interesante celebración linuxera sobre Internet (RRSS/Telegram) de los Viernes de Escritorio. En la cual, mostramos nuestro Escritorio GNU/Linux y nuestro nivel de personalización linuxera. Es decir, hoy celebraremos un nuevo «ViernesDeEscritorio – 15Dic23».

Y para continuar celebrando la tan esperada etapa navideña, seguiremos usando un fondo de pantalla y una personalización, adecuada a la misma.

Pero, antes de iniciar este segundo post de diciembre para celebrar el «ViernesDeEscritorio – 15Dic23», les recomendamos que luego exploren la anterior publicación relacionada con dicha celebración:

Y, para este ViernesDeEscritorio – 15Dic23 estaremos usando la siguiente Distro GNU/Linux y piezas de software:

Y a continuación, estos son los 10 nuevos llamativos pantallazos para este día viernes, que hemos recopilado de parte de linuxeros desde la Internet:

No le presto mucha atención a lo que se hace con otros sistemas operativos. No compito, solamente me preocupa hacer que Linux se supere a sí mismo, no a los otros. Linus Torvalds