ViernesDeEscritorio 19Ene24: El nuestro y un Top 10 de terceros

Hoy, viernes 19 de enero de 2024, por tercera vez en este primer mes del año, continuaremos participando en la divertida e interesante celebración linuxera sobre Internet (RRSS/Telegram) de los Viernes de Escritorio.

Celebración en la cual, mostramos nuestro Escritorio GNU/Linux y nuestro nivel de personalización linuxera del fin de semana. Es decir, hoy celebraremos un nuevo «ViernesDeEscritorio – 19ene24».

Y, para este ViernesDeEscritorio – 19Ene24 estaremos usando la siguiente Distro GNU/Linux y piezas de software:

Yo no habría tenido que crear Linux si no hubiera habido ninguna demanda contra BSD a principios de los 90. No habría sido necesario. Linus Torvalds