ViernesDeEscritorio 27Oct23: El nuestro y un Top 10 de terceros

Hoy viernes, 27 de octubre de 2023, y por cuarta y última vez en este mes, participamos de la alegre y divertida celebración linuxera en línea de los Viernes de Escritorio, donde personalizamos y embellecemos nuestros Escritorios GNU/Linux y se los mostramos al mundo. Es decir, hoy celebraremos un nuevo «ViernesDeEscritorio – 27Oct23».

Y como siempre, yo estaré luciendo mis creativos pantallazos utilizando la última versión de la Distro GNU/Linux MX, es decir, MX 23 Libretto. La cual, a su vez, está basada en Debian 12 Bookworm. Además, estaremos utilizando un nuevo y hermoso fondo de pantalla creado por IA con el fabuloso nombre de nuestra web, Ubunlog.

Para este ViernesDeEscritorio – 27Oct23 ofreceremos nuevamente 5 geniales pantallazos sobre nuestra personalización, pero antes de empezar, vale destacar que hemos usado la siguiente Distro GNU/Linux y piezas de software:

El software no-libre trae con él un sistema antisocial que prohíbe la cooperación y la comunidad. No puedes ver el código fuente; no puedes decir qué trucos feos, ni que errores tontos, podría contener. Si no te gusta, no puedes cambiarlo. Y lo peor de todo, está prohibido compartirlo con alguien más. Prohibir que se comparta el software es cortar los lazos de la sociedad. Richard Stallman