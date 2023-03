Wine 8.4 llega con soporte inicial de Wayland, mejoras y mas

Se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión experimental de la implementación abierta Wine 8.4. Desde el lanzamiento de la versión 8.3, se han cerrado 51 informes de errores y se han realizado 344 cambios.

Para quienes desconocen de Wine, deben saber que este es un popular software gratuito y de código abierto que permite a los usuarios ejecutar aplicaciones de Windows en Linux y otros sistemas operativos tipo Unix. Para ser un poco más técnico, Wine es una capa de compatibilidad que traduce las llamadas del sistema de Windows a Linux y utiliza algunas bibliotecas de Windows, en forma de archivos .dll.

Wine es una de las mejores formas de ejecutar aplicaciones de Windows en Linux. Además, la comunidad Wine tiene una base de datos de aplicaciones muy detallada.

Principales novedades de la versión de desarrollo de Wine 8.4

En esta nueva versión de desarrollo de Wine 8.4, una de las principales novedades que se destaca, es que el paquete principal incluye soporte inicial para usar Wine en entornos basados ​​en el protocolo Wayland sin el uso de componentes XWayland y X11.

En la etapa actual, se agregaron el controlador winewayland.drv y los componentes unixlib, y se realizaron preparativos para procesar archivos con definiciones de protocolo Wayland por parte del sistema de compilación. En uno de los próximos lanzamientos, planean incluir cambios para habilitar la salida en el entorno de Wayland.

Se menciona que una vez que se completen los cambios en el paquete principal de Wine, los usuarios podrán utilizar un entorno puro de Wayland con soporte para ejecutar aplicaciones de Windows que no requieren la instalación de paquetes relacionados con X11, lo que permite un mejor rendimiento y capacidad de respuesta de los juegos al eliminar capas innecesarias.

Otro de los cambios que se destaca, es el soporte mejorado para IME (Editores de métodos de entrada), asi como tambien que se hace un mejor uso de variables globales.

Por la parte de las correcciones, se menciona que se corrigieron los bloqueos al ejecutar las funciones de prueba test_enum_value(), test_wndproc(), test_WSARecv(), test_timer_queue(), test_query_kerndebug(), test_ToAscii(), test_blocking(), test_wait(), test_desktop_window(), test_create_device(), test_setvalue_on_wow64(), así como al pasar pruebas como gdi32:font, imm32:imm32, advapi32:registry, shell32:shelllink, d3drm:d3drm, etc.

Mientras que en la parte de los informes de errores cerrados relacionados con juegos se menciona: Thief, Hard Truck 2: King of The Road, Amazon Games, Secondhand Lands, SPORE, Starcraft Remastered y de los informes de errores cerrados relacionados con las aplicaciones: foobar2000 1.6, Motorola Ready For Assistant, ldp.exe.

Si quieres conocer más al respecto sobre esta nueva versión de desarrollo de Wine liberada, puedes consultar el registro de cambios en el siguiente enlace.

¿Como instalar la versión de desarrollo de Wine 8.4 en Ubuntu y derivados?

Si estás interesado en poder probar esta nueva versión de desarrollo de Wine en tu distro, podrás hacerlo siguiendo las instrucciones que compartimos a continuación.

El primer paso y el más importante será habilitar la arquitectura de 32 bits, que aunque nuestro sistema sea de 64 bits, el realizar este paso nos ahorra muchos problemas que suelen ocurrir, ya que la mayoría de las librerías de Wine están enfocadas a la arquitectura de 32 bits.

Para ello escribimos sobre la terminal:

sudo dpkg --add-architecture i386

Ahora debemos de importar las llaves y añadirlas al sistema con este comando:

wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/Release.key sudo apt-key add Release.key

Hecho esto ahora vamos a añadir el siguiente repositorio al sistema, para ello escribimos en la terminal:

sudo apt-add-repository "deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ $(lsb_release -sc) main" sudo apt-get update sudo apt-get --download-only install winehq-devel sudo apt-get install --install-recommends winehq-devel sudo apt-get --download-only dist-upgrade

Finalmente podemos verificar que ya tenemos instalado Wine y además qué versión tenemos en el sistema ejecutando el siguiente comando:

wine --version

¿Cómo desinstalar Wine de Ubuntu o algún derivado?

En cuanto a los que quieren desinstalar Wine de su sistema por cualquier razón, solo deben de ejecutar los siguientes comandos.

Desinstalar la versión de desarrollo:

sudo apt purge winehq-devel sudo apt-get remove wine-devel sudo apt-get autoremove