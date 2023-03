Cómo configurar PulseAudio en Ubuntu

Desde hace muy poco tiempo he empezado a usar Kodi para escuchar música. Si no estoy haciendo tareas pesadas, y teniendo en cuenta que mi equipo tiene mucha RAM, no sé, me gusta. Pero el problema que tienen Kodi y muchos otros reproductores de música es que no tienen ecualizador. Esto se puede arreglar con PulseEffects, que es un software con el que podremos gestionar PulseAudio. Este artículo va sobre lo segundo, aunque quizá haya hueco para hablar también de lo primero.

PulseAudio es un servidor de sonido que está disponible en Linux y macOS. Aunque ahora todo gira en torno a PipeWire, mucho software sigue dependiendo o basándose en PulseAudio, y en este artículo os vamos a hablar de cómo configurarlo en Ubuntu.

Configurar PulseAudio en Ubuntu paso a paso

Lo primero que tenemos que hacer, si no lo hemos hecho antes, es activar todas las fuentes de software disponibles, a saber main, restricted, universe y multiverse. Esto se puede hacer desde el cajón de apps, buscando «software» para dar con «Software y Actualizaciones»:

Dentro, en el primer apartado, debemos tener algo así:

Al cerrar la ventana nos consulta si queremos recargar los repositorios, y es algo que no hace daño. Si no se le dice que sí, en el terminal hay que escribir «sudo apt update» para que los paquetes de las nuevas fuentes aparezcan como opción a instalar.

Instalar PulseAudio en Ubuntu

Por defecto, Ubuntu usa (o se basa en) ALSA para la gestión de audio. Si queremos comprobarlo o echarle un vistazo, podemos abrir un terminal y escribir «alsamixer» (sin las comillas), con lo que veremos algo como lo siguiente:

Pero este artículo va sobre PulseAudio, y lo que tenemos que hacer si queremos gestionar el sonido con él, tendremos que hacerlo siguiendo estos pasos:

Abrimos un terminal y escribimos:

sudo apt install pulseaudio

A continuación, reiniciamos el equipo para que los cambios surtan efecto. PulseAudio tiene una herramienta gráfica que nos permitirá gestionarlo, y su nombre es PulseAudio Volume Control, pero no está instalada por defecto. Para poder usarla, tenemos que abrir otro terminal (o en el mismo) y escribir:

sudo apt install pavucontrol

Una vez instalado, abrimos el cajón de apps y vamos al final, ya que habrá aparecido una aplicación llamada «Control de Volumen de PulseAudio»:

Y la herramienta gráfica es así:

Controlando el sonido con «Control de Volumen de PulseAudio»

La interfaz gráfica del control de volumen de PulseAudio tiene cinco pestañas en el momento de escribir este artículo:

Reproducción : desde aquí veremos barras con lo que esté reproduciendo audio. Sí no tenemos nada, sólo veremos «Sonidos del sistema», y podemos darle más o menos volumen. Si hay aplicaciones reproduciendo algo, aparecerán aquí.

: desde aquí veremos barras con lo que esté reproduciendo audio. Sí no tenemos nada, sólo veremos «Sonidos del sistema», y podemos darle más o menos volumen. Si hay aplicaciones reproduciendo algo, aparecerán aquí. Grabación : desde aquí controlaremos el sonido de las aplicaciones que lo estén grabando, si hay.

: desde aquí controlaremos el sonido de las aplicaciones que lo estén grabando, si hay. Dispositivos de salida : esta es parecida a la primera, pero en realidad es totalmente diferente. Aquí aparecerán los dispositivos de salida que tengamos conectados, como los altavoces del equipo, unos auriculares conectados a un puerto jack o dispositivos Bluetooth.

: esta es parecida a la primera, pero en realidad es totalmente diferente. Aquí aparecerán los dispositivos de salida que tengamos conectados, como los altavoces del equipo, unos auriculares conectados a un puerto jack o dispositivos Bluetooth. Dispositivos de entrada : lo mismo que la anterior, pero para la entrada. Aparecerá el micrófono del portátil, si tiene, y también otros que puedan capturar audio por otros medios, como puertos USB o HDMI.

: lo mismo que la anterior, pero para la entrada. Aparecerá el micrófono del portátil, si tiene, y también otros que puedan capturar audio por otros medios, como puertos USB o HDMI. Configuración: desde esta pestaña podremos cambiar los perfiles de sonido. El que hay por defecto es el Estéreo analógico duplex.

Lo que aparecerá en esta ventana dependerá de lo que estemos reproduciendo o grabando en un momento determinado. Si abrimos el navegador y nos ponemos a escuchar música de Spotify, aparecerá en la pestaña de reproducción. Lo mismo si usamos Kodi o Rythmbox. Y desde aquí también podemos silenciar los programas que no queramos que suenen, entre otras cosas.

Por ejemplo, en la siguiente imagen se ve qué pasa si abrimos Firefox y reproducimos un vídeo:

Esta GUI para PulseAudio nos muestra arriba los sonidos del sistema, que están al 100%, y abajo un programa, en este caso Firefox, que está reproduciendo algo, concretamente un vídeo llamado ¡HOLA! en la plataforma de vídeos YouTube. Desde aquí podríamos darle más o menos volumen, y también silenciar lo que esté reproduciéndose. Y no sólo eso: esta aplicación separa la reproducción por pestañas, por lo que desde aquí podemos subir el volumen a una pestaña y bajárselo a otra, o incluso silenciarla. Lo de silenciar pestañas es algo que ya ofrecen la mayoría de navegadores, pero es un ejemplo para que se entienda que se tiene mayor control sobre lo que se está reproduciendo en nuestro equipo, y todo desde una misma aplicación.

Otras opciones

Sé que a muchos les interesa el tema de PulseAudio en Ubuntu, pero yo no recomendaría su uso a no ser que fuera necesario porque nos lo pide algún programa en concreto. Todo lo explicado arriba lo podemos ver también en el apartado Sonido de la aplicación de Configuración, y GNOME mejora su aplicación de ajustes más y más a cada lanzamiento que nos entrega. Además, no estaremos, bueno, digamos que «tocando de más», con lo que podríamos estropear algo.

Ahora bien, si queremos un ecualizador para poder modificar el sonido de cualquier programa que esté reproduciendo audio, sí recomendaría el PulseEffects anteriormente mencionado. Con él podremos configurar un ecualizador para Kodi o cualquier programa de sonido que no cuente con uno. Si no se puede instalar como explicamos ahora hace cerca de cuatro años, ahora mismo está disponible también en Flathub (aquí). Y prácticamente lo mismo, pero para el PipeWire que también hemos mencionado en este artículo, tenemos Easy Effects, cuyo objetivo es más o menos el mismo: poder controlar cómo suena sea lo que sea que se está reproduciendo en nuestro equipo, ya sea con Ubuntu o con cualquier otra distribución Linux compatible.

También hay que tener en cuenta que lo descrito aquí es válido para el momento en el que se escribió este artículo. Si todo va por el camino que se espera, pronto se unificará todo en PipeWire, por lo que hablar de Jack, PulseAudio, ALSA y cómo configurar el sonido no tendrá mucho sentido porque las cosas serán diferentes. Por el momento, esperamos que este artículo os haya ayudado a instalar, usar y entender mejor a PulseAudio.