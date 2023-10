Continuando con nuestras geniales y entretenidas publicaciones de nuestra actual serie de artículos Gamers sobre algunos de los muchos Juegos FPS para Linux existentes, hoy exploraremos el juego indie y gratuito llamado «Call of the Battlefield (COTB)».

Y si su nombre te suena parecido a los juegos de combate Call of Duty (CoD) y BattleField, pues sí, la verdad es que es un juego similar, pero mucho más sencillo y de menor calidad gráfica, que busca tener esa esencia al ser jugado. Es decir, busca ser un entretenido y emocionante videojuego de disparos en primera persona con estilo bélico.

COTB: Un Juego FPS indie y gratuito para Linux y Windows

¿Qué es el juego COTB (Call of the Battlefield)?

Según su sitio web oficial, «Call of the Battlefield (COTB)» es:

Un juego de disparos en tercera persona que trae la experiencia de sentir la libertad de explorar el mapa a pie o con vehiculos estos sean terrestres o aereos, El objetivo de COBT es mezclar el modo de juego arcade con las fisicas de los objetos que roden al jugador, como por ejemplo, serian la caida y velocidad de la bala; y de las coliciones avanzadas, como por ejemplo, seria el rebote de las granadas.

Además, este videojuego desarrollado en el año 2017 por el pequeño estudio de videojuegos llamado Penguin Project Studio, actualmente ofrece una versión en desarrollo totalmente jugable bajo el número 0.10.2 (3,9 GB) para Windows y 0.10.2 (4,1 GB) para Linux. Las cuales han sido lanzadas durante este mismo año 2023.

Y lo mejor del mismo es que al ser descargado, este nos ofrece varios modos de juegos, los cuales son: PVP (Player vs Player / Jugador vs Jugador), PVE (Player vs Environment / Jugador vs Entorno) y Zombies.

Pantallazos del juego

Un videojuego indie suele ser aquel videojuego desarrollado de forma independiente, por estudios pequeños o incluso una sola persona, y muchas veces con un presupuesto limitado. Por lo que, no suelen tener respaldos de grandes empresas desarrolladoras o distribuidoras de juegos, o por lo menos, de forma directa.

Resumen

En resumen, «Call of the Battlefield (COTB)» es un interesante y divertido juego FPS que vale la pena probar y disfrutar, ya sea, sobre Linux o Windows, aprovechando su estatus de juego indie y gratuito. Y si conoces algún otro juego FPS similar y disponible para Linux, que valga la pena ser explorado y jugado, háznoslos saber vía comentario para el conocimiento de todos.

