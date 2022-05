Hoy hace ya dos semanas desde que Canonical hiciera oficial el lanzamiento de Ubuntu 22.04. Es su última versión, y la nueva LTS, y por eso se ha añadido más carne en el asador de lo habitual. Según muchos, Jammy Jellyfish es el mejor lanzamiento en años, y esta vez no se dice porque sí; es que es verdad. Entre las novedades que introdujo hubo una que cambiaba poco la experiencia de usuario, pero llama la atención nada más iniciar un equipo con Ubuntu 22.04.

En Ubuntu 22.04 se estrenó un nuevo logotipo, un nuevo círculo de amigos, el que tenéis encima de la captura de pantalla de la web ubuntu.com. En el sistema operativo apareció un día en una Daily Build y ahí está desde entonces. Se ve al iniciar el sistema operativo, se ve en los ajustes… pero no en la web. En ubuntu.com sigue el círculo de amigos anterior, el que fue renovado un poco a partir del original y tiene de fondo un círculo. También sigue con el nombre escrito con la «u» en minúscula, y no en mayúsculas como aparece en la nueva propuesta.

¿Cuándo llegará el nuevo CoF de Ubuntu 22.04 a la página web oficial?

Cierto, es un detalle que no tiene mucha importancia, pero ¿no llama la atención? A mí sí. Otros proyectos, como Linux Mint o Fedora, también cambiaron el logotipo y no tardaron tanto en actualizar sus páginas web oficiales. De hecho, y si no recuerdo mal, Linux Mint empezó a usar el nuevo logotipo en su página web antes de añadirlo a su sistema operativo. Canonical ha tenido tiempo para hacer los cambios, pero se lo está tomando con calma.

Y sobre el por qué no ha cambiado, personalmente no he encontrado nada al respecto. Dudo que la marca «ubuntu» se desmarque del sistema operativo y haya dos, una como marca general y el sistema operativo como tal. Creo que más bien no le están dando la importancia que se merece, y que el cambio llegará tarde o temprano. Lo único cierto es que Ubuntu 22.04 lleva con nosotros dos semanas y la página oficial sigue desactualizada. Hasta cuándo es algo que descubriremos con el tiempo.