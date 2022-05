Hay medios que llevan anunciando el lanzamiento de Firefox 101 desde hace ya más de 24 horas. Pero no, Mozilla suele lanzar las nuevas versiones de su navegador web en los martes, día de la semana en el que estamos hoy. Además, también suele tener una hora para entregarnos estas actualizaciones, y en España es a partir de las 14-15h. Todo lo que no sea eso es poco habitual, o porque se está hablando de cuándo han subido el software a su servidor, no sobre un lanzamiento oficial.

Ahora ya se puede hablar de que el lanzamiento es oficial, ya no sólo porque se puede descargar desde su página web, sino porque también hace más de tres horas desde que han actualizado la página de novedades con todos los cambios incluidos en Firefox 101. Entre ellos podemos leer mucho texto, pero en realidad no hay grandes novedades a tener en cuenta. No hay que olvidar que esta es la primera actualización tras la 100ª versión del navegador del zorro panda, y fue entonces cuando metieron más carne en el asador. Aún así, cambios hay, y los tenéis en la siguiente lista.

Novedades de Firefox 101

La lectura es ahora más fácil con la consulta de medios «prefiere el contraste», que permite a los sitios detectar si el usuario ha solicitado que el contenido de la web se presente con un mayor (o menor) contraste.

Nosotros podemos elegir. A todos los tipos MIME no configurados se les puede asignar ahora una acción personalizada al finalizar la descarga.

Firefox ahora permite a los usuarios utilizar tantos micrófonos como se desee, al mismo tiempo, durante las videoconferencias. La ventaja más interesante es que se puede cambiar fácilmente de micrófono en cualquier momento (si el proveedor de servicios de conferencia permite esta flexibilidad).

Panel del inspector: Al añadir/eliminar un nombre de clase a/de un elemento HTML existente (usando el botón .cls en la vista de reglas), un desplegable de autocompletar ofrece automáticamente todos los nombres de clase existentes en la página. En Firefox 101, el nombre de clase seleccionado en la lista desplegable de autocompletar se autoaplica inmediatamente cuando el usuario cambia la selección de la lista de autocompletar (utilizando las teclas de flecha arriba/abajo). Esto es especialmente útil para probar rápidamente varios estilos. Nueva opción que puede utilizarse para desactivar las funciones de «arrastrar para actualizar» en la vista de reglas (los valores de algunas propiedades CSS, por ejemplo, los tamaños, pueden modificarse arrastrando el ratón horizontalmente).

Captura de pantalla que muestra la casilla de verificación de la opción «arrastrar para actualizar» del Panel del Inspector

WebDriver BiDi: Este protocolo está habilitado en el canal de lanzamiento para dar soporte a herramientas externas como Selenium, que planean comenzar a utilizar WebDriver BiDi para Firefox. El objetivo de WebDriver-BiDi es proporcionar un protocolo entre navegadores para la automatización de navegadores que cumpla con los requisitos de las modernas herramientas de prueba de aplicaciones web. Esto permite que tanto el cliente como el servidor envíen y reciban peticiones y respuestas.

El nuevo Firefox ha añadido soporte para unidades de vista grandes, pequeñas, dinámicas y lógicas (*vi y *vb). Esto da a los usuarios la flexibilidad de elegir si los elementos de la página tienen el tamaño de la ventana gráfica «más pequeño» (barra de herramientas dinámica visible), el tamaño de la ventana gráfica «más grande» (barra de herramientas dinámica oculta), o el tamaño de la ventana gráfica «dinámica» (basada en el estado actual de la barra de herramientas dinámica).

Firefox 101 ha añadido soporte para enumerar (reduciendo los errores causados por la transposición o la mala escritura de los números) y seleccionar múltiples dispositivos de entrada de audio (dándole la capacidad de grabar o procesar múltiples fuentes de audio separadas juntas, de forma sincronizada, a la vez) a través de navigator.mediaDevices.enumerateDevices().

Corrección de errores, incluidos algunos parches por parte de la comunidad.

Como hemos explicado, Firefox 101 está disponible desde ayer en el servidor de Mozilla, pero el lanzamiento oficial se ha producido esta tarde. Los usuarios de Linux podemos descargar una versión en binarios, el paquete snap, el flatpak o de repositorios oficiales, aunque en la última opción puede tardar más en llegar.