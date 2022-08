Como cada cuatro semanas, aunque no siempre fue así, Mozilla acaba de hacer oficial el lanzamiento de una nueva versión de su navegador web. Tras la v103, hoy le tocaba el turno a Firefox 104, una actualización que será muy bienvenida para los que ya estén acomodados en Wayland: activada por defecto, ya se puede navegar por el historial con un gesto de dos dedos en el panel táctil. La opción estaba presente desde el mes pasado, pero ya no hay que activarla manualmente. Esta novedad no aparece en la lista oficial.

Mozilla no ha parado de mejorar su PiP desde que lo lanzara allá por la v70 del navegador. Su última mejora nos permitirá ver los subtítulos de Disney+ cuando la ventana esté flotando por el escritorio. La compañía dice que los subtítulos funcionarán si se usa en video.js, una plataforma que está muy extendida y que usan muchas compañías con presencia relevante en Internet. A continuación tenéis la lista oficial de novedades que han llegado junto a Firefox 104.

Novedades de Firefox 104

Los subtítulos están ahora disponibles para Disney+ cuando se usa PiP.

Firefox ahora soporta tanto la propiedad scroll-snap-stop como la re-snapping. Se pueden utilizar los valores «siempre» y «normal» de la propiedad «scroll-snap-stop» para especificar si pasar o no los puntos de ajuste, incluso cuando te desplaces rápidamente. La re-snapping trata de mantener la última posición de snap después de cualquier cambio de contenido/diseño.

El analizador de perfiles puede analizar el consumo de energía de una web, pero sólo en Apple M1 y Windows 11.

La interfaz de usuario del navegador se frenará cuando esté minimizado o tapado. Con esto se aumentará la autonomía.

El color de resaltado se conserva correctamente después de escribir Enter en el compositor de correo de Yahoo Mail y Outlook.

Después de pasar por la página de error de sólo https, navegar hacia atrás llevaría a la página de error que se descartó anteriormente. Atrás ahora lleva al sitio anterior que fue visitado.

El atajo de pegar sin formato (shift+ctrl/cmd+v) ahora funciona en contextos de texto plano, como el área de entrada y de texto.

Corrección de errores.

Firefox 104 está disponible desde el servidor de Mozilla desde ayer, pero su lanzamiento no ha sido oficial hasta hace escasos minutos. Ya se puede descargar desde su página web oficial, y las distribuciones Linux añadirán los nuevos paquetes a sus repositorios en las próximas horas.