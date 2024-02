Mozilla acaba de hacer oficial el lanzamiento de una nueva actualización de su navegador web. Firefox 123 ha llegado cuatro semanas después de la versión anterior con novedades, pero no es una de ellas la opción en paquete DEB. Este paquete para distribuciones con base Debian se puede descargar desde su FTP, pero de momento no lo ofrecen como descarga del mismo modo que podemos obtener, por poner algunos ejemplos, Visual Studio Code o Vivaldi.

Aunque este no es el mejor lugar ni momento para hablar del paquete DEB que llegó el mes pasado, creo que no está de más hacerlo. Es posible que Mozilla no haya hecho como Microsoft o Vivaldi Technologies y no agregue el repositorio automáticamente por los problemas que podría ocasionar esto en Ubuntu. Canonical impone la versión en paquete snap, y para deshacer el camino hay que escribir varios comandos. Lo que sigue ahora es la lista con las novedades más destacadas que ha introducido Firefox 123.

Novedades de Firefox 123

Mozilla ha integrado la búsqueda en Firefox View. Ahora es posible buscar en todas las pestañas de cada una de las subpáginas de la sección: Navegación reciente, Pestañas abiertas, Pestañas cerradas recientemente, Pestañas de otros dispositivos o Historial.

Para los casos en los que experimentamos problemas con un sitio web en Firefox, pero el sitio parece funcionar correctamente en otro navegador, ahora es posible hacérselo saber saber a través de la herramienta de informes de compatibilidad web.

La configuración de la barra de direcciones se encuentra ahora en la sección de búsqueda de la configuración de Firefox.

Ahora se implementa la interpolación linearRGB para gradientes SVG, así como la interpolación sRGB existente. Es posible elegir cuál utilizar mediante la propiedad de interpolación de color.

Anteriormente, los elementos feImage de SVG que apuntaban a contenido SVG requerían que el documento SVG tuviera un elemento raíz con valores de anchura y altura no porcentuales. Ahora, dicho contenido volverá a utilizar los valores predeterminados del elemento sustituido de 300px de anchura y 150px de altura y el feImage ya no fallará al renderizarse.

Al habilitar el soporte de Precarga y Precarga de módulos, ahora se admiten totalmente las Sugerencias anticipadas.

Ahora se puede aplicar la cancelación de eco de audio a las entradas de micrófono cuando la salida de audio se redirige a otro dispositivo con setSinkId().

Firefox ahora soporta ShadowDOM declarativo, proporcionando a los desarrolladores una mayor flexibilidad y una ergonomía mejorada al trabajar con ShadowDOMs directamente dentro de HTML.

El Monitor de Red soporta ahora guardar un cuerpo de respuesta en el disco a través del elemento de menú contextual Guardar Respuesta Como. Esto sustituye al menú contextual Guardar imagen, que sólo permitía guardar imágenes.

Al traducir páginas web, ahora también se traduce el texto de los tooltips (es decir, los títulos) y el texto mostrado en los controles de formulario (es decir, los marcadores de posición).

Varias correcciones de seguridad.

Nueva herramienta para informar de incompatibilidad con sitios web

En una red dominada por mucho por el motor Chromium, es fácil que otras opciones, como el propio Firefox, no sea tenido tan en cuenta. La nueva herramienta les ayudará a mejorar en todos los sentidos. Si vamos al menú de la hamburguesa y elegimos «Informar sobre problemas en un sitio», se mostrará a la derecha una ventana como la de la imagen anterior. El sitio web se rellena automáticamente (se puede editar), y más abajo hay un desplegable para elegir el motivo del fallo. En la parte inferior hay una área de texto que podemos usar para dar más detalles.

A mí lo primero que se me ocurre es que podemos avisarles cuando una página web no muestre las cosas correctamente por el soporte para el CSS, aunque también puede haber problemas con el motor de Firefox de los que podemos informar. Ellos estarán al tanto y posiblemente lo corrijan en una versión futura del navegador.

Firefox 123 ya está disponible desde su página web y también desde el repositorio de Mozilla para distribuciones basadas en Debian. Pronto se actualizarán sus paquetes flatpak y snap.