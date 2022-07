KDE se centra en pulir la interfaz de usuario de su escritorio

Muchas veces, los desarrolladores se ciegan con mejorar, con añadir, añadir y añadir, sin tener demasiado en cuenta qué pueda pasar. Lo hacen muchos, y con el tiempo parece que hacen un parón. No es un parón real, sino un tiempo en el que se centran en pulir todo lo lanzado. Eso es, según Nate Graham de KDE, lo que va a hacer el proyecto en el que trabaja en las próximas semanas.

Lo que se menciona concretamente en la nota de esta semana es que es «momento de algo de pulido de la interfaz de usuario«. Personalmente, no he encontrado inconsistencias en nada de la interfaz de KDE, pero también es cierto que yo aún estoy en 5.24, y no en el 5.25 que ya está disponible. En lo personal, me habría gustado más leer algo sobre el rendimiento, aunque se sabe que también trabajan en eso e incluso hay una iniciativa, la de bugs de quince minutos, para mejorar los fallos más groseros.

Hablando de fallos de 15 minutos, esta semana han bajado la cuenta de 59 a 57. Han corregido uno, y el otro ya lo estaba: Cuando se utiliza el escalado de pantalla con el inicio de Systemd activado por defecto en Plasma, ya no se utiliza a veces el factor de escala incorrecto inmediatamente después del inicio de sesión, lo que provocaba que Plasma se viera borroso (en Wayland) o que todo se mostrara a un tamaño incorrecto (en X11) (David Edmundson, Plasma 5.25.3).

En cuanto a nuevas funciones, no se ha mencionado ninguna.

Mejoras en la interfaz de usuario que llegarán a KDE

Ahora Spectacle muestra los atajos globales utilizados para abrirlo con varios modos de captura justo en el combobox utilizado para seleccionar un modo de captura (Felix Ernst, Spectacle 22.08).

Al anotar una captura de pantalla en Spectacle, la ventana ahora se redimensiona para acomodar la captura de pantalla en su tamaño completo, por lo que no tiene que desplazarse y hacer zoom para ver todo (Antonio Prcela, Spectacle 22.08).

Las cámaras web ya no aparecen inapropiadamente en la lista de escáneres de Skanpage (Alexander Stippich, Skanpage 22.08).

En la página de colores de Preferencias del sistema, ahora se recuerda el último color de acento personalizado que se eligió después de cambiar a un color de acento basado en un fondo de pantalla o en un esquema de color y luego volver a uno personalizado (Tanbir Jishan, Plasma 5.26).

Al hacer clic con el medio se cierran las ventanas en el efecto Rejilla del escritorio, al igual que en los efectos Vista general y Ventanas actuales; ahora todos son coherentes (Felipe Kinoshita, Plasma 5.26).

La redacción de la configuración de la disposición de los iconos del escritorio se ha modificado para que sea más clara y comprensible (Jan Blackquill, Plasma 5.26).

Se ha mejorado la ordenación de los resultados de la búsqueda en KRunner dando menos importancia a las coincidencias exactas para los términos de búsqueda extremadamente cortos (Alexander Lohnau, Plasma 5.26).

La página de autoinicio de Preferencias del sistema ahora advierte si se intenta añadir un script de inicio o cierre de sesión que no es ejecutable, e incluso da gran botón amistoso en el que se puede hacer clic para arreglarlo (Nicolas Fella, Plasma 5.26).

Cuando se añade una nueva conexión de red, ahora se conecta automáticamente después de cerrar el diálogo para introducir sus detalles (Arjen Hiemstra, Plasma 5.26).

La vista del código QR a pantalla completa que puede mostrar el widget de Redes ahora puede cerrarse usando el teclado, y también tiene un botón de cierre visible en la esquina (Fushan Wen y Nate Graham, Plasma 5.26).

El campo de búsqueda en Kicker ya no está ligera e irritantemente desalineado (Nate Graham, Plasma 5.26).

Las posiciones actuales del cursor y del desplazamiento en el widget de Notas se recuerdan ahora después de reiniciar el ordenador, o sólo Plasma (Ivan Tkachenko, Plasma 5.26).

Ahora se pueden configurar los widgets del Administrador de Tareas para que no consuman automáticamente todo el espacio disponible en su panel, lo que permite colocarlos inmediatamente a la izquierda de otra cosa, como un widget de Menú Global (Yaroslav Bolyukin, Plasma 5.26).

La visualización del texto del widget de la Lista de Ventanas es ahora opcional (pero permanece activada por defecto) en un panel horizontal, permitiendo a la gente volver al viejo estilo de Plasma 5.24 y anteriores si lo prefieren (Nate Graham, Plasma 5.26).

Corrección de errores y mejoras de rendimiento

La barra lateral de Elisa ya no debería llevar a veces a la página equivocada cuando se hace clic en varios elementos en ella bajo ciertas circunstancias (Yerrey Dev, Elisa 22.04.3).

En la sesión de Plasma Wayland, la página de Preferencias del sistema en modo tableta ya no se bloquea la segunda vez que se abre (Nicolas Fella, Plasma 5.24.6).

Se ha corregido una de las aparentemente numerosas formas en que un panel en una pantalla externa podía desaparecer cuando esa pantalla externa se desconectaba y volvía a conectarse (Fushan Wen, Plasma 5.24.6).

Los elementos de la cuadrícula en el lanzador de aplicaciones Kickoff ahora muestran información sobre herramientas relevantes al pasar el ratón, como se pretendía originalmente (Noah Davis, Plasma 5.24.6)

Se ha corregido una de las formas en que Plasma podía bloquearse justo después de iniciar sesión en un portátil con una pantalla externa HDMI conectada (David Edmundson, Plasma 5.25.3).

En el widget de redes, el botón «Mostrar código QR» ya no aparece de forma inapropiada para las redes que no admiten la detección de códigos QR, como las redes por cable y las VPN (Nicolas Fella, Plasma 5.25.3).

En la sesión de Plasma Wayland, cambiar la resolución de la pantalla a algo no soportado oficialmente por la pantalla ya no provoca a veces que Preferencias del Sistema se bloquee (Xaver Hugl, Plasma 5.25.3).

En la sesión de Plasma Wayland, la activación de las ventanas mediante una pantalla táctil en los efectos de Visión General, Ventanas Presentes y Rejilla del Escritorio vuelve a funcionar (Marco Martin, Plasma 5.25.3).

El campo de la contraseña en las pantallas de bloqueo e inicio de sesión vuelve a borrarse y centrarse cuando se introduce una contraseña incorrecta (Derek Christ, Plasma 5.25.3).

Cuando se utiliza Plasma, los efectos KWin ya no se reproducen a una velocidad de animación incorrecta si en el pasado se ajustaba la velocidad de las animaciones en la página de composición de los ajustes del sistema fuera de Plasma (David Edmundson, Plasma 5.23.3).

Es posible abrir manualmente más de una instancia de kcmshell (Alexander Lohnau, Plasma 5.25.3).

Se han corregido varios fallos de la interfaz de usuario en varias visualizaciones no predeterminadas del conmutador de tareas (Ismael Asensio, Plasma 5.25.3).

Okular aparece ahora como se esperaba en el diálogo «Abrir con…» mostrado por las aplicaciones en sandbox (Harald Sitter, Plasma 5.26 con Okular 22.08).

La lista de documentos recientes en el diálogo de archivos GTK ya no se borra inapropiadamente después de usar ciertas aplicaciones KDE (Méven Car, Frameworks 5.96).

Al crear un nuevo archivo utilizando los elementos comunes del menú «crear nuevo archivo», cualquier extensión de archivo personalizada que se utilice en el nombre del archivo ya no se sustituye por la predeterminada (Nicolas Fella, Frameworks 5.96).

No es de KDE pero afecta a KDE: cuando se activa o desactiva una pantalla en una disposición multipantalla, los escritorios de la nueva disposición tienen ahora el fondo de pantalla correcto (Fushan Wen, Qt 6.3.2, pero ha sido retrocedido en la colección de parches de KDE Qt).

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.25.3 llegará el martes 12 de julio, Frameworks 5.96 estará disponible el 9 de julio y Gear 22.04.3 dos días antes, el 7 de julio. KDE Gear 22.08 ya tiene fecha oficial, el 18 agosto. Plasma 5.24.6 llegará el 5 de julio, y Plasma 5.26 estará disponible a partir del 11 de octubre.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE o usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release.