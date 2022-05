El pasado 21 de abril, KDE anunció KDE Gear 22.04, el set de apps de abril de 2022 que llegó con nuevas funciones. En aquel momento empezó a estar disponible el código de aplicaciones como Dolphin, Okular o Gwenview, todos en su versión 22.04.0, pero no fue hasta ayer lunes 2 de mayo que el proyecto anunció la disponibilidad de Kdenlive 22.04. Ahora no sólo es que el lanzamiento sea oficial, sino que ya está disponible en las diferentes plataformas, incluidas las que no son Linux.

Y hablando de las diferentes plataformas, una de las novedades tiene que ver con la de Apple, ya que en Kdenlive 22.04 se ha añadido soporte oficial para su M1. Otra de las novedades destacadas es que se ha iniciado el soporte para el color 10-bit en todas las plataformas, aunque quieren dejar claro que los efectos aún no funcionan en este tipo de imágenes.

Novedades más destacadas de Kdenlive 22.04

Kdenlive se ejecuta ahora en la arquitectura M1 de Apple.

Incluye compatibilidad inicial con la gama completa de colores de 10 bits en todas las plataformas, aunque hay que tener en cuenta que el color de 10 bits aún no funciona con los efectos.

La transcodificación de vídeos con velocidad de fotogramas variable a un formato fácil de editar, y algunos filtros, como Desenfoque, Levantamiento/Gama/Ganancia, Viñeta y Espejo, son ahora de hilos cortados, lo que mejora la velocidad de renderizado.

No es novedad de la aplicación, pero la tienda de plantillas ya está abierta y todos podemos contribuir con nuestros efectos.

La interfaz de reconocimiento de voz tiene mejoras en el color de resaltado del texto seleccionado, el tamaño de la fuente y ha sido apropiadamente renombrada como Speech Editor.

Compatibilidad con pantallas de alta y baja resolución.

Mejora del manejo de OpenTimelineIO.

Corrección de los subtítulos de ASS.

Adición de los formatos de imagen CR2, ARW y JP2.

El cuadro de diálogo de renderizado ha recibido una reescritura de la interfaz, mejorando drásticamente la usabilidad y dando al usuario más poder al añadir una nueva interfaz de creación de perfiles personalizados.

Posibilidad de renderizar varios vídeos por zonas utilizando las guías de la línea de tiempo.

El modo de vista de iconos en la papelera de proyectos también ha recibido un importante lavado de cara.

Kdenlive 22.04 ya está disponible para todos los sistemas soportados desde su página web oficial. Desde allí, los usuarios de Linux podemos descargar una AppImage, pero también está en Flathub y en un repositorio para Ubuntu. En los próximos días llegará a los repositorios oficiales de las diferentes distribuciones Linux.