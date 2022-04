Kinetic Kudu, Ubuntu 22.10 ya tiene nombre en clave

Tras un nuevo lanzamiento, Canonical empieza a ponerse manos a la obra para preparar el siguiente. El jueves pasado lanzaron Jammy Jellyfish, y sólo era cuestión de días que la compañía diera a conocer el nombre en clave de KAdjetivo KAnimal (no diremos KK que no suena bien). Ese momento ha llegado esta tarde, y será Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu. En cuanto a si está o no está confirmado, tiene algo de gracia que Ken VanDine lo haya publicado en Twitter, y a la pregunta de quiénes son sus fuentes, la cuenta oficial de Ubuntu haya respondido con un GIF que da a entender que han sido ellos mismos.

Y ahora la explicación: ¿qué es un Kinetic Kudu? Primero el adjetivo: «Kinetic» se traduce al español como «cinético», y la RAE define esa palabra como «Perteneciente o relativo al movimiento». Por lo tanto, tenemos un animal relacionado con el movimiento, o si elegimos la definición relacionada a la química, algo relacionado a la velocidad a la que se producen ciertos procesos.

Kinetic Kudu llegará en octubre con GNOME 43

Por otra parte tenemos el animal: Kudu. Si ponemos «Kudu» en la Wikipedia, se nos redirige a una página en la que el nombre del animal es Tragelaphus, «una serie de antílopes africanos de gran tamaño, con claro dimorfismo sexual y largos cuernos enroscados en espiral de forma más o menos acusada«. Lo que menos sorprende de aquí es que el animal sea natural de áfrica, ya que los animales que dan nombre a Ubuntu suelen animales que salen de ese continente. No hay que olvidar que Mark Shuttleworth es sudafricano.

También hay que mencionar que el nombre que recibe el Kudu proviene del sonido que hace cuando corre, por lo que le llamarían así parecido a lo que hacen con Gollum, pero en el caso de la obra del Señor de los Anillos por el sonido que hace al tragar.

En los próximos días lanzarán las Daily Build de Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu, y la versión estable llegará en octubre con GNOME 43, un salto importante en el kernel, ya que Linux 5.15 ya está un par de versiones por detrás, pero se usa porque es LTS, y otros cambios que irán desvelando en los próximos meses.