Linux 5-19-rc6 ha llegado tras una semana tranquila

Si no hay ningún sobresalto en las dos próximas semanas, todo parece estar preparado. Tras una rc5 que ya había reducido su tamaño, Linus Torvalds lanzó ayer Linux 5.19-rc6 en una semana muy tranquila, una de esas en las que se podría decir que la noticia es que no hay noticia. El desarrollador finlandés dice que quizá sí haya habido algo inusual, unas correcciones que quedaban pendientes y que no quiso posponer más.

Aunque todo parece haber ido por un camino tranquilo y leyendo a Torvalds es difícil que sintamos que algo malo está pasando, de no haber realizado esas correcciones ahora podríamos haber tenido octava RC, algo que nunca se puede descartar por completo hasta el mismo día en el que se va a lanzar la versión estable; si hace falta, lo que lanza lo bautiza como rc8.

Linux 5.19-rc6 ha recibido correcciones a destiempo

Las cosas se ven bastante normales para rc6, nada aquí realmente se destaca. Una serie de pequeñas correcciones por todas partes, siendo la mayor parte una colección de correcciones de controladores de sonido y de red, junto con algunas actualizaciones de archivos dts arm64. El resto son algunas actualizaciones de autocomprobación, y varias (en su mayoría) líneas de trabajo por todo el lugar. La bitácora de abajo da una buena visión general, y es lo suficientemente corta como para desplazarse a través de ella para obtener un sabor de todo. Tal vez algo inusual, recogí algunas correcciones que estaban pendientes en los árboles que en realidad no han llegado al upstream todavía. Ya es la rc6, y quería cerrar algunos de los informes de regresión y no tener que esperar a otra (posiblemente la última, toquen madera) rc para tenerlos en el árbol.

Linux 5.19-rc6 es la sexta Release Candidate de la versión actualmente en desarrollo, y si todo va por el mismo camino tendremos versión estable el domingo 24 de julio.