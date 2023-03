Linux 6.3-rc4 ha llegado siendo en su «mayoría» normal

El desarrollo de la próxima versión de Linux está yendo diametralmente opuesto al de la actual 6.2. El anterior periodo de desarrollo coincidió con las vacaciones navideñas, y aunque todo parecía no ir demasiado mal, Linus Torvalds se sintió más tranquilo lanzando una octava RC. En la tarde del domingo, lo que nos entregó fue Linux 6.3-rc4, y, como hace siete días, todo está yendo bastante normal, o por lo menos para la semana en la que nos encontramos.

Aunque para ser fieles a la verdad, Torvalds no dice que todo vaya normal, no todo, pero sí en su «mayoría». Sí que entra todo dentro de lo esperado, pero tuvieron que hacer un montón de correcciones en XFS, lo que hizo que el diffstat se moviera un poco más. Aún con todo, los cambios en el código son mucho más pequeños que en otras ocasiones, y el padre de Linux espera que todo siga yendo así durante el mes que le queda hasta el lanzamiento de la versión estable.

Linux 6.3 llegará en abril

Las cosas parecen bastante normales para este momento del proceso de lanzamiento. Todas las estadísticas se ven muy regular, y el diffstat en su mayoría también lo hace. Digo «en su mayoría», sólo porque tuvimos un montón de correcciones xfs semana pasada, lo que hace que el diffstat sesgar de esa manera más de lo habitual. Pero incluso eso es principalmente para una adición de auto-prueba. Los cambios reales en el código son mucho menores. Así que en lugar del habitual 50+% de controladores, el diffstat de rc4 es aproximadamente «un tercio de controladores, un tercio de sistemas de archivos, un tercio del resto». No todo el material del sistema de archivos es xfs, por supuesto – tenemos cifs, btrfs y ksmbd arreglados también.

Linux 6.3 se espera para finales de abril, para el día 23 en un principio. Si requiere una octava RC, llegaría ya el 30, pero muy algo muy malo tiene que pasar para que no llegue en abril. Aunque yo nunca lo he visto, o no lo recuerdo, Torvalds dice que ha habido casos en los que ha lanzado una novena RC, y es algo que no se puede descartar porque los precedentes existen. Llegado el momento, los usuarios de Ubuntu que quieran usarlo deberán hacerlo por su cuenta. Se espera que Lunar Lobster llegue con Linux 6.2.